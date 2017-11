Durch die Luft geschleudert worden ist am Montagvormittag in Mönchengladbach eine Frau, die beim Einsteigen in ihren Pkw von einem anderen Wagen erfasst worden wurde. Die 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Mönchengladbach. Durch die Luft geschleudert worden ist am Montagvormittag in Mönchengladbach eine Frau, die beim Einsteigen in ihren Pkw von einem anderen Wagen erfasst worden wurde. Die 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtete, war ein 58-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Auto auf der Martinstraße unterwegs gewesen. Als er nach links auf die Bozener Straße abbog, übersah er die 55-jährige Frau, die gerade im Begriff war, in ihr Fahrzeug einzusteigen. Sie wurde von dem Pkw erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Krefelder Klinik geflogen.

Unfallzeugen, die bisher namentlich noch nicht festgehalten wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02161-290 zu melden.