Mönchengladbach. 10,3 Kilo Kokain haben Zivilfahnder auf der Autobahn 61 nahe Mönchengladbach bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt und sichergestellt. Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Albanien soll die Drogen in mehreren Paketen verpackt und in die Mittelkonsole seines Wagen eingebaut haben, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Mann sei auf der Reise von Amsterdam nach Italien gewesen, als er den Fahndern ins Netz ging. Der Marktwert der Rauschmittel wurde mit mehr als 700 000 Euro beziffert. Der Drogenfund gelang den Beamten bereits am Donnerstagabend. Das Zollfahndungsamt ermittelt. dpa