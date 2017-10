Die Händlerwaren mit dem verkaufsoffenen Sonntag zufrieden.

Mitten auf der Hindenburgstraße, vom Karnevalsshop Deiters bis vor das Minto, erstreckte sich das rund 40 Meter hohe Hochseil, auf dem die Artisten der Geschwister Weisheit ihre spektakuläre Show zeigten. Mit drei Motorrädern, fuhren sie über das Seil und zeigten dabei spektakuläre Kunststücke auf ihren schweren Maschinen und an Trapezen, die darunter hingen. Auf einem 62 Meter hohen schwankenden Mast faszinierte Alexander Weisheit das Publikum. „So etwas hat es in Mönchengladbach noch nie gegeben“, sagte Sven Tusch von Mönchengladbacher Citymanagement, der für das Stadtfest zuständig ist und die Besucherzahl am gestrigen Tag auf rund 45 000 schätzt. Weil die Artisten zwei weitere, im Vergleich weitaus unspektakulärere, Hochseildarbietungen zeigten, sieht das Citymanagement alle rechtlichen Voraussetzungen für den parallel stattgefundenen verkaufsoffenen Sonntag erfüllt. Die Innenstadt war gestern Nachmittag rappelvoll.

Auf dem Sonnenhausplatz boten die Artisten ihre Kunststücke unter anderem auf Fahrrädern dar. Das Hochseil, das dort aufgebaut war, hatte im Gegensatz zu dem auf der Hindenburgstraße auch ein Fangnetz. Die Thüringer Artistenfamilie schickte nämlich auch ihre Kinder, unter anderem auch den fünfjährigen Charly, auf das Seil. Vor Sinn Leffers stand ein historisches drittes Hochseil. Dort balancierten die Artisten mit Stangen. „Anfang des Jahres haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was wir den Besuchern bieten können, um die verkaufsoffenen Sonntage stattfinden zu lassen. Auf einer Messe in Dortmund bin ich auf die Geschwister Weisheit aufmerksam geworden“, erzählte Sven Tusch gestern Nachmittag. Überhaupt sei die Organisation des Stadtfestes keine leichte gewesen. Das liege auch am Sicherheitskonzept, das Lkw-Sperren am Alten Markt und an der Ecke Hindenburgstraße und Bismarckstraße vorsieht. Angenommen wurde das Stadtfest von den Besuchern sehr gut. Die Hindenburgstraße und ihre Nebenstraßen waren voll, und auch in den Geschäften tummelten sich die Menschen zahlreich. Auf der oberen Hindenburgstraße bot sich jedoch ein mehr als tristes Bild. Die vielen Leerstände machen kein gutes Bild und sorgten dafür, dass die Läden dort kaum frequentiert wurden. Auch Stände suchte man auf diesem Abschnitt vergeblich. Das Citymanagement begründet das mit der Hochseilshow auf Motorrädern. Man brauche den Platz für die Zuschauer. Das Sicherheitskonzept gebe das so vor.