Mönchengladbach. Am Sonntagmorgen ist ein Altstadtbesucher auf dem Heimweg schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Bekannten auf der Waldhausener Straße in Richtung Alter Markt unterwegs, als ein Unbekannter ihn von hinten mit einer Glasflasche angriff. Das berichtet die Polizei am Montag.

Der Täter schlug mehrfach mit der Flasche auf den Mann ein. Dieser erlitt zahlreiche Schnittverletzungen am Kopf. Der 30-Jährige musste aufgrund seiner schweren Verletzungen zur stationären Behandlung im Krankenhaus bleiben. Der Täter soll in Begleitung einer Frau gewesen sein. Beide flüchteten nach dem Angriff in Richtung der Sandradstraße. Der Angreifer soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein weißes Hemd.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Attacke geben können. Rufnummer: 02161/ 290. red