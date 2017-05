29-Jährige stirbt bei Autounfall

Die zweifache Mutter prallte mit ihrem Wagen auf der Hardter Landstraße gegen einen Baum. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Eine 29-jährige Frau aus Mönchengladbach ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 3.15 Uhr auf der Hardter Landstraße in Mönchengladbach. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Mutter von zwei Kindern mit ihrem VW Touran aus Rheindahlen kommend in Richtung Hardt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Wenige Stunden zuvor ereignete sich in der Nähe ein weiterer Unfall

Die Straße war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zwischen dem Karrenweg und der ehemaligen Zufahrt zum JHQ komplett gesperrt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. „Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es weitere Unfallbeteiligte gegeben hat“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Nur Stunden zuvor hatte sich unweit der Stelle, an dem die 29-Jährige gegen einen Baum prallte, ein weiterer schwerer Unfall ereignet. Gegen 15 Uhr am Montag prallte das Auto eines 77-Jährigen ebenfalls gegen einen Baum. Während die 76-jährige Mitfahrerin von Ersthelfern aus dem völlig zerstörten Auto befreit werden konnte, musste die Feuerwehr den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen

Der Mann erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen werden musste. Die ebenfalls lebensgefährlich verletzte Beifahrerin wurde mit einem Krankenwagen in eine Notfallklinik gefahren.

Neben den beiden Insassen des Autos mussten sich die 33 Rettungskräfte auch um eine 17-jährige Ersthelferin kümmern, die einen schweren Schock erlitt, später aber in die Obhut ihres Vaters übergeben werden konnte. Auch während dieses Einsatzes blieb die Hardter Landstraße gesperrt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Zeugen beider Unfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 zu melden.