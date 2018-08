Mit einem Schwerverletzten und einer Festnahme ist am Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern vor einem Kiosk nahe des Kapuzinerplatzes in Mönchengladbach zu Ende gegangen.

Mönchengladbach. Mit einem Schwerverletzten und einer Festnahme ist am Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern vor einem Kiosk nahe des Kapuzinerplatzes in Mönchengladbach zu Ende gegangen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren gegen sechs Uhr am Morgen mehrere Personen in diesem Bereich der Altstadt aneinander geraten. Schließlich sollen mehrere Personen auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Ein weiterer Mann soll sich von hinten genähert und mit einem Messer zugestochen haben. Der 26-Jährige sackte stark blutend zusammen und blieb auf dem Boden liegen. Der mutmaßlicheTäter flüchtete mit weiteren Personen in Richtung Aachener Straße. Altstadtbesucher leisteten erste Hilfe bei dem Verletzten und riefen die Polizei.

Die Polizei konnte den Flüchtigen, einen polizeilich bereits bekannten 17-jährigen Mönchengladbacher, aufgreifen und festnehmen. Ihm wurden Blutproben entnommen. Der 26-Jährige erlitt stark blutende Verletzungen im Bereich der Kniekehle. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ermtteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Zeugen, darunter Taxifahrer, die sich vor Ort befunden haben sollen, werden gebeten, sich bei er Polizei unter Telefon 02161-290 zu melden.