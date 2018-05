Mönchengladbach. Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt. Das Paar war gemeinsam im Zug unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Strecke zwischen Rheydt und Odenkirchen zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden. Dabei verletzte der 23-Jährige die junge Frau mit einem Messer, indem er ihr Stiche in ein Bein und in den Oberkörper zufügte. Im Anschluss flüchtete er am Bahnhof Odenkirchen aus dem Zug.

Kurze Zeit später stellte er sich bei der Polizei und wurde festgenommen. Die 19-Jährige blutete nach dem Messerangriff stark und musste vor Ort notärztlich versorgt werden. Mittlerweile befindet sie sich in stationärer Behandlung.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Der Beschuldigte wurde heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. red