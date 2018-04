Mönchengladbach. Nachdem die Polizei in der Nacht zum Freitag eine Schlägerei am Hauptbahnhof in Mönchengladbach beenden hatte, griff ein 22-Jähriger eine Beamtin an.

Die vier junge Männer (17, 20, 21, 22) sollen am Bussteig 4 des Europaplatzes aneinander geraten sein, sodass sich eine Schlägerei entwickelt hatte. Vor Ort eingetroffen ging die Polizei dazwischen und trennte die Beteiligten. Sofort soll sich dann die Aggression des 22-Jährigen gegen eine Bundespolizistin (28) gerichtet haben.

Als die Einsatzkräfte den jungen Mann unter Kontrolle bringen wollten, riss er die 28-Jährige mit sich und würgte sie in seiner Armbeuge am Hals. Die Polizistin konnte sich mit einem Knietritt aus dem Griff befreien – der junge Mann wurde daraufhin gefesselt und festgenommen. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen und der 22-Jährige wurde wieder entlassen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung mit Schlägen und Tritten wird nun gegen alle vier Beteiligten ermittelt. Zudem erwartet den Angreifer der Polizistin ein Strafverfahren. red