Der Drogensüchtige soll versucht heben, seine Eltern zu töten.

Vor dem Schwurgericht ging es um zweifachen versuchten Mord. Ein 21 Jahre alter Gladbacher soll laut Anklage an einem Morgen im Februar beschlossen haben, seine Eltern zu töten. Er habe sich mit einem Hammer und einem Obstmesser bewaffnet und ohne Vorwarnung auf beide eingeschlagen und eingestochen. Dabei habe er „Ich bringe Euch um“ gerufen. Als es dem Vater gelang, dem Beschuldigten den Hammer zu entwinden, habe dieser das Zimmer verlassen. Seine Eltern schlossen sich dann darin ein, um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen. Die Mutter erlitt mehrere Rippenfrakturen, eine Nasenbein- und eine Augenhöhlenfraktur. Der Vater trug eine Nasenbein- und eine lebensgefährliche Schädelfraktur mit Hirneinblutung davon.

Ein eingeholtes psychiatrisches Gutachten besagt, der Angeklagte leide an einer paranoiden Psychose, aufgrund derer seine rationale Verhaltenskontrolle zum Tatzeitpunkt aufgehoben gewesen sei. Der Angeklagte gab den Angriff auf seinen Vater zu, bestritt aber, auch seine Mutter mit dem Hammer attackiert zu haben. Er habe auch seinen Vater nicht umbringen wollen, die Attacke sei lediglich aus dem Effekt heraus geschehen. Der Angeklagte erzählte, er habe etwa vier Wochen vor der Tat mit seinem bis dahin beinahe täglichen Marihuana-Konsum aufgehört. Er habe unter dem Drogenentzug gelitten, häufig stark geschwitzt und Kopfschmerzen gehabt. In dieser Zeit habe er häufig Erscheinungen gehabt, habe sich bedroht gefühlt, unter anderem auch durch seine Eltern. Kurz vor der Tat sei dieses Gefühl schlimmer geworden, er habe befürchtet, seine Eltern wollten ihn umbringen. Sie hätten sich immer mehr in seine Privatsphäre eingemischt, hätten ihn auf Dinge angesprochen, über die er nicht habe reden wollen.

„Ich realisiere erst jetzt, was ich mit meinen Eltern gemacht habe.“

Der Angeklagte

Am Tatmorgen hätten seine Eltern ihn aufgefordert, sich im Wohnzimmer zu ihnen an den Frühstückstisch zu setzen. Doch stattdessen habe er den zuvor gekauften Hammer aus seinem Zimmer geholt. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters erklärte der türkische Staatsangehörige, er habe sich mit dem Hammer verteidigen wollen. Er sei damit ins Wohnzimmer gegangen und habe auf seinen Vater eingeschlagen. Als seine Mutter ihn von seinem Vater weg in Richtung Couch ziehen wollte, habe sie das Obstmesser vom Frühstückstisch in der Hand gehabt. Er habe es ihr abgenommen und es gegen sie eingesetzt. Die Rippenfrakturen seiner Mutter könne er sich nicht erklären, womöglich seien diese bei ihrem Sturz entstanden, nachdem Mutter und Sohn gerungen hätten. Danach habe er das Messer weggeworfen und sei in sein Zimmer gegangen. Kurze Zeit später sei ein Nachbar gekommen, da sei ihm klar geworden, dass er einen Fehler begangen habe. Kurz darauf sei die Polizei gekommen. Diese war schon einmal gerufen worden, nachdem der 21-Jährige seine Eltern bedroht habe, er werde sie umbringen.

Aktuell wird der 21-Jährige in einer Klinik in Düren behandelt. „Ich realisiere erst jetzt, was ich mit meinen Eltern gemacht habe“, so der Beschuldigte. Dort habe man ihm gesagt, dass er viel „zappele“, doch dies sei seiner Meinung nach nicht krankheitsbedingt, dies mache er nur, weil ihm langweilig sei. Er bekomme Medikamente, aber die brauche er nicht, er fühle sich nicht mehr ängstlich.

Der Prozess wird Ende August fortgesetzt.