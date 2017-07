Mönchengladbach. Der Mann, der am Dienstag 18 Schlangen an einem Container in Mönchengladbach ausgesetzt hat, konnte nun ermittelt werden (die WZ berichtete). Das gab die Stadtverwaltung in einer Mitteillung bekannt. Den entscheidenden Hinweis gaben zwei Zeugen, die sich aufgrund der Berichterstattung gemeldet hatten.

Der Besitzer der Schlangen wurde bereits am Mittwoch durch Mitarbeiter des Ordnungsamts befragt. Er hat die Tat gestanden. Ihn erwartet nun ein Ordnungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wahrscheinlich ein Bußgeld in dreistelliger Höhe.

Die ungiftigen Würgeschlangen befinden sich zur Zeit in der Obhut eines Reptilienexperten in Mönchengladbach. Da zwei Schlangen Zeichen von Mangelernährung aufwiesen, werden die Tiere vom Expertem zunächst weiter aufgepäppelt.

Königspythons können bis zu 2 Meter lang werden. Ursprünglich sind sie in West- und Zentralafrika beheimatet. Als Beute jagen sie vor allem kleine Säugetiere und Vögel. jp