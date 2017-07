Der Markt der schönen Dinge findet am kommenden Sonntag von 11 bis 20 Uhr auf dem Eickener Schillerplatz statt.

Indisch bemalte Möbel und Gitarren, Henna-Tattoos, kunterbunte Kleidung, Sneaker-Socken mit provokanten Texten, Schmuck für Schuhe und Dinge, die niemand braucht, aber jeder liebt – der Greta-Markt wird am kommenden Sonntag wie immer: schrill, verrückt und liebenswert. Was vor neun Jahren begann – damals mit 15 Ständen –, ist zum fröhlichen Selbstläufer geworden. „In diesem Jahr kommen 150 Aussteller“, sagt Myriam Topel, die mit Nicole Schlürensauer den Markt organisiert: „Wir haben uns verzehnfacht.“

Zum Rahmenprogramm gehören Musik und Aktionen für Kinder

Die Händler mit den ausgefallenen Angeboten kommen aus Hamburg, aus dem Ruhpott, aus Leipzig, sogar aus Barcelona und Sofia sowie aus ganz vielen anderen kleinen und großen Städten. Und natürlich werden auch Produkte aus Mönchengladbach angeboten. Etwa der „Husch-Husch-Zaubertrank“, der mit viel Liebe und einer Prise Feenstaub von der Hardter Waldfee gezaubert wird. Oder die „Backliebe“, die Backmischungen ohne Zusätze anbietet. Die Vinylgarage von der Waldhausener Straße ist auch wieder dabei.

Auch für die kleinen Besucher ist auch manches in Vorbereitung. Die Kinderbespaßung bezahlt wieder der Versorger NEW. Die Gastronomie auf dem Schillerplatz verwöhnt mit indischen, mexikanischen, vietnamesischen, spanischen und italienischen Köstlichkeiten.

Und dann wird das Grundstück des ehemaligen Margarethengartens noch einmal bespielt. „Für einen Tag nutzen wir die Brache für ein buntes Festival mit fröhlicher Hippie-Atmosphäre und ein bisschen Woodstock-Feeling“, sagt Nadège Ribitzki vom Verein Waldhaus 12. Mit Caipirinha, Moskau Mule und selbst gemachten fruchtig-frischen DIY-Eistees kann zum rockigen 60er-Sound der Schülerband „BBNT“ und der Groove Big Band getanzt werden.

Das Motto in diesem Jahr lautet: Greta in love. In wen oder was hat sie sich verliebt? Wird es womöglich gar zur Hochzeit kommen? Wer das und mehr erfahren will, sollte am Sonntag zum Schillerplatz kommen. Von 11 bis 20 Uhr kann man sich da ja mal umhören.

