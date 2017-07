Mönchengladbach. Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag von einem Balkon im 3. Obergeschoss ihrer Wohnung in der Urftstraße gestürzt. Die Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die 14-Jährige in die Duisburger Unfallklinik, teilte die Polizei mit.

Der Grund des Sturzes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.