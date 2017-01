Zwei Kinder mit wurden Messer bedroht

Ein Mann verhinderte den Raubüberfall auf einen zwölfjährigen Jungen und ein gleichaltriges Mädchen an der Stadtwaldallee.

Viersen. Drei junge Männer haben am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle in Viersen zwei Zwölfjährige überfallen. Eventuell könnte es sich bei den Tätern auch um Jugendliche handeln. Einer der drei bedrohte die beiden Kinder mit einem Messer, forderte sie auf, ihre Wertsachen abzugeben. Ein etwa 40-jähriger Mann schritt ein und schrie die Täter an. Die suchten daraufhin das Weite. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter – und den Mann, der die Tat vereitelte.

„Der Mann schrie die drei Täter an.“

Antje Heymanns, Polizeisprecherin

Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 17 Uhr an der Haltestelle des Busses 082 an der Stadtwaldallee im Stadtteil Hamm. Die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, hatten gerade den Bus verlassen, als zwei junge Männer dem Mädchen und dem Jungen den Weg verstellten. Ein Dritter platzierte sich hinter dem Paar, um es am Weglaufen zu hindern.

Mit einem Messer bedrohte einer der drei Täter die Kinder – er soll blond sein, etwa 1,85 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen Ohrring. Er forderte die beiden Zwölfjährigen auf, ihre Wertsachen auszuhändigen. Bei dem Jungen schaute sein Mobiltelefon aus der Tasche. Das griff sich einer der Täter, als ein etwa 40-jähriger Mann in das Geschehen eingriff. Er hatte gesehen, was vor sich ging und schrie die Täter laut an: „Hey!“ Als die drei bemerkten, dass sie beobachtet worden waren, liefen sie in Richtung Eichenstraße weg. Das Mobiltelefon des Jungen ließ der Täter bei der Flucht fallen; dabei wurde es leicht beschädigt. Der 40-Jährige habe sich noch nach dem Befinden der Kinder erkundigt, berichtet Polizeisprecherin Antje Heymanns. „Er fragte noch, ob alles okay sei, ging dann weiter.“

Die Kinder erzählten zu Hause von dem Vorfall, als der Vater von der Arbeit kam. Der suchte mit den Kindern sofort gegen 19.45 Uhr die Polizeiwache an der Lindenstraße in Viersen auf, erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt. „Die Kinder haben genau richtig reagiert; gut auch, dass schnellstmöglich Anzeige erstattet wurde“, lobte die Polizeisprecherin.

Auch von den beiden weiteren Tatbeteiligten liegen der Polizei Personenbeschreibungen vor. Auch sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Einer hatte schwarze Haare, trug zur Tatzeit eine blaue Jeans und eine braune Jacke. Auch er hatte einen Ohrring. Der andere Täter soll braune Haare haben.