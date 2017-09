Grundschule, Kita, Altenheim – ganz normale Orte. Unter den 254 Wahllokalen im Kreis Viersen gibt es aber auch eher ungewöhnliche.

Kreis Viersen. In der Nettetaler Stadtbücherei wählt man zwischen Romanen, Krimis, CDs, Kochbüchern, Spielen und Zeitschriften. Nicht so am 24. September: Am Sonntag der Bundestagswahl wird das historische Büchereigebäude mit dem modernen Anbau zum Wahllokal. Dafür richtet das Team um Bücherei-Leiter Ulrich Schmitter zwei Räume im Erdgeschoss her, stellt Tische und Stühle auf. Seit 1989 wird das zentral gelegene, barrierefreie Gebäude für die Stimmabgabe genutzt. Ulrich Schmitter weiß: „Unsere Bücherei ist als Wahllokal beliebt.“ Wenn die Wahlhelfer Leerlauf hätten, könnten sie in einer Zeitschrift blättern oder zum Buch greifen. Kaffee stehe auch zur Verfügung.

Zur Bundestagswahl stehen im Viersener Kreisgebiet für die rund 227 500 Wahlberechtigten insgesamt 254 Wahllokale zur Verfügung. Im Westkreis gibt es die meisten (61) in der Kreisstadt Viersen, gerade mal 19 sind es in der Gemeinde Niederkrüchten. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Oft sind es öffentliche Gebäude wie Kindertagesstätten oder Schulen, manchmal auch Feuerwachen, Klärwerke oder Gaststätten. Um die Einrichtung der Wahllokale kümmern sich die Städte und Gemeinden. Wichtig dafür sind die zentrale Lage und idealerweise ein barrierefreier Zugang. Allerdings: „Nicht alle Wahllokale sind barrierefrei. Aber es gibt dann einen Hinweis auf das nächstgelegene Wahllokal ohne Barriere“, erläutert Wöhrl. In der Wahlbenachrichtigung, die jeder Wahlberechtigte per Post erhalten hat, steht das nächst gelegene Wahllokal. busch-, biro, naf