Der Verein ist jedoch auf Spenden angewiesen – und das Geldsammeln ist durch den Tod von Erik Martin im April schwieriger geworden.

Kaldenkirchen. Die Zukunft der Sequoiafarm scheint auch nach dem Tod von Erik „Mac“ Martin, Sohn des Gründerpaares, gesichert. Zumindest vorläufig. „Langfristig können wir nie planen“, sagt Farmvogt Michael Geller. Der Träger ist als gemeinnütziger Verein auf Spender angewiesen, „da lässt sich immer nur von einem Jahr aufs nächste genau kalkulieren“. Der Verein braucht pro Jahr einige zehntausend Euro.

Dass die Sequoiafarm für Kaldenkirchen und für ganz Nettetal ein Alleinstellungsmerkmal und eine Attraktion für Touristen ist, bestätigt Stadtsprecher Jan van der Velden. „Dorthin und auch zum benachbarten geo-hydrologischen Wassergarten kommen zahlreiche Besucher, auch aus den Niederlanden“, sagt er. Auch Schulklassen und Kindergärten würden den 3,6 Hektar großen Park mit den hohen Baumriesen, die in den USA heimisch sind, schätzen. Die Farm hat laut Geller bis zu 10 000 Besucher im Jahr.

Martin war Sohn der Farm-Gründer und engagiertes Vereinsmitglied

Der Farmvogt muss immer wieder Fragen beantworten, ob und wie es weitergeht mit der Anlage im Kaldenkirchener Grenzwald. Gerade nach dem Tod von Erik Martin, der eines der bekanntesten Vereinsmitglieder war und am 25. April im Alter von 81 Jahren starb. „Natürlich ist sein Tod für uns alle ein herber Verlust“, sagt Geller.

In einem kleinen Häuschen mitten im Park erzählt er, warum der Name Martin untrennbar mit der Farm verbunden ist – und was in Zukunft schwieriger wird ohne ihn. „Seine Eltern Ernst und Illa Martin gründeten um 1950 die Farm, pflanzten und züchteten außergewöhnliche Gehölze wie den riesigen Mammutbaum“, sagt Geller. Das Land NRW und später die Stadtwerke Nettetal übernahmen das Areal. Universitäten forschten dort. Seit 2013 gehört die Farm dem Verein Sequoiafarm.

„Hier können Besucher die Seele baumeln lassen.“

Michael Geller, Farmvogt

„Erik Martin engagierte sich im Vorstand. Er schaffte es, von überall her Spenden zu bekommen. Und noch im hohen Alter machte er Führungen durch den Park“, erzählt Geller. Martin habe auch dank seines Namens Spenden von Baumfreunden aus ganz Deutschland erhalten.

Jetzt müssten sich die Vereinsmitglieder um Unterstützung in diesem Maße bemühen. Zudem sei man „besonders auf rührige Aktivitäten hier in der Region vor Ort angewiesen“, sagt der Farmvogt: „Zwar gelingt es bei besonderen Aktionen, freiwillige Helfer zusammenzubekommen. Aber wir bräuchten öfter ehrenamtlich engagierte Naturfreunde, die hier mithelfen.“