Die Bahn erneuert Eisenbahnbrücken. Das führt am Wochenende zu Einschränkungen.

Kreis Viersen. Die Bahn investiert rund sieben Millionen Euro in die Eisenbahnüberführung an der Vorster Straße in Viersen und in die Brücke am Nierskanal in Krefeld. Dafür muss ab Freitag, 9. März, 11 Uhr, die Strecke zwischen beiden Städten gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montag, 12. März, 3 Uhr.

Laut Auskunft eines Bahnsprechers wird an der Vorster Straße die Brücke abgebrochen. Anschließend wird eine Hilfsbrücke eingebaut, um den Eisenbahnverkehr weiter rollen zu lassen. Diese Hilfsbrücke wird dann voraussichtlich im November wieder abgebaut werden. Dazu sind dann erneut Sperrungen möglich. Danach wird die neue Brücke eingebaut.

Busse fahren als Schienenersatzverkehr

Ebenfalls im November soll die neue Eisenbahnüberführung Nierskanal in Betriebe genommen werden. Dort sind jetzt erst mal Kabel- und Rammarbeiten sowie Kampfmittelsondierungen geplant. Diese sind notwendig, bevor das Bauwerk erneuert werden kann.

Bahnfahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf folgende Änderungen beim Regionalexpress 42 und bei der Regiobahn 33 einstellen: Die Züge der Linie RB 33 zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Viersen bzw. Mönchengladbach Hauptbahnhof fallen in beiden Richtungen aus. Als Ersatz fahren Busse. Am Duisburger Hauptbahnhof fahren die Züge in Richtung Mönchengladbach zudem bereits fünf Minuten früher ab als sonst.

Die Züge der Linie RE 42 werden zwischen Mönchengladbach und Krefeld-Uerdingen in beiden Richtungen ohne Halt umgeleitet. Sie fahren ab dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof bereits zehn Minuten früher ab als nach Fahrplan. Zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Krefeld-Uerdingen fahren zudem in beiden Richtungen Busse als Schienenersatzverkehr. Sie halten in Viersen und Krefeld Hauptbahnhof.

Weitere Informationen zu den geänderten Fahrplänen während der Bauarbeiten gibt es online. busch-

bauinfos.deutschebahn.com/nrw