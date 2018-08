Tönisvorst. Eine Fahndung nach einer zwei Meter langen Würgeschlange hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eingeleitet.

Die ungiftige Boa constrictor imperator befand sich in einem Terrarium in einer Wohnung auf dem Nordring in Tönisvorst und war am Montag verschwunden, wie die Polizei in Viersen mitteilte.

Die Beamten gingen davon aus, dass Unbekannte über den Balkon in die Wohnung im ersten Stock einstiegen und die Kaiserboa mitnahmen. Eine zweite Schlange in dem Terrarium war den Angaben zufolge noch vor Ort. Die Polizei suchte nach möglichen Zeugen. red/AFP