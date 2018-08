Tönisvorst. Die Polizei in Tönisvorst sucht nach einer zwei Meter langen Würgeschlange.

Die Boa constrictor imperator befand sich in einem Terrarium in einer Wohnung auf dem Nordring in Tönisvorst und war am Montag verschwunden, teilten die Beamten mit.

Wer die Schlange sieht, sollte sich umgehend bei der Polizei in Viersen melden

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass Unbekannte über den Balkon im ersten Stock in die Wohnung eingestiegen waren und die Kaiserboa entwendet hatten. Nach weiteren Ermittlungen könne die Polizei aber nicht mehr ausschließen, dass das Tier selbstständig aus der Wohnung entwichen ist, erklärten die Beamten später.

Wer das Tier sieht, sollte sich umgehend bei der Polizei melden - unter der Rufnummer 02162/377-0. red