Nach einem Streit am Berufskolleg in Kempen ist die „Raucherecke“ an Schulen in der Diskussion. Oft gibt es Beschwerden der Anwohner.

Kreis Viersen. Im Kampf gegen durch Zigaretten verdreckte Straßen und Wege greift der Kreis Viersen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Teile des Schulhofs am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen sollen vom Schulgelände abgetrennt werden, um Schülern und Lehrern dort das Rauchen zu ermöglichen. Am Alt- und am Neubau soll jeweils ein Teil aus dem offiziellen Schulgelände herausgenommen werden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Dieser Schritt ist das Ergebnis eines Treffens zwischen der Schulleitung und der Schulverwaltung des Kreises. Für den neuen Raucherbereich seien Teile des Schulgeländes ausgewählt worden, die der Straße abgewandt seien, heißt es von Seiten des Kreises. „Damit wollen wir die berechtigte Kritik der Anwohner aufgreifen, dass der Müll der Raucher Gehwege und Vorgärten verdreckt“, sagt der Bildungsdezernent des Kreises Viersen, Kreisdirektor Ingo Schabrich.

Volljährige dürfen das Schulgelände verlassen

An der Gesamtschule Nettetal haben die Verantwortlichen eine andere Lösung gefunden: Dort rauchen Schüler und Lehrer in einem kleinen Bereich direkt hinter dem Hintereingang der Schule. „Dort sind sie nicht im Blickfeld der jüngeren Schüler“, sagt Schulleiterin Angelika Eller-Hofmann. Ein Ordnungsdienst bestehend aus den Schülern, die dort rauchen, kümmere sich darum, dass der Bereich sauber gehalten werde. Bislang habe es keine Beschwerden der Anwohner gegeben.

Etwas anders sieht es am Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich aus. Es gebe keine gesonderte Stelle außerhalb des Schulgeländes, an der sich Raucher treffen, sagt Schulleiter Hartmut Esser. Vielmehr verteilten sich die Raucher auf unterschiedliche Punkte um die Schule herum. Etwa einmal im Jahr gebe es Beschwerden von Anwohnern über zurückgelassene Zigarettenstummel. „Dann sprechen wir die Schüler natürlich darauf an“, sagt Esser. Letztlich könne man aber nicht bestimmen, was volljährige Schüler außerhalb des Schulgeländes tun.

An der Gesamtschule in Brüggen gibt es Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zufolge keine Probleme mit Anwohnerbeschwerden: Die Schüler der Gesamtschule rauchten vor der benachbarten Gemeindebücherei – dort habe die Gemeinde Aschenbecher aufstellen lassen. Ob Schüler auf dem Schulgelände rauchen, kontrollierten die Lehrer.

Generell ist die Zahl der rauchenden Schüler rückläufig

Das ist auch am Gymnasium St. Wolfhelm in Waldniel der Fall. Von Nachbarn gebe es dort keine Beschwerden wegen Zigarettenstummeln auf ihren Grundstücken, erklärt Schulamtsleiter Werner Bongartz. Sollten sich Anwohner beschweren, würde die Gemeinde über das Ordnungsamt Kontrollen vornehmen.