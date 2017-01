Zwei Großeinsätze für die Feuerwehr

Willich. Zwei Großeinsätze haben am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Willich in Atem gehalten. Zunächst gab es am frühen Freitagabend einen Chemieunfall in einem Logistikunternehmen an der Linsellesstraße in Schiefbahn. Bei Verladearbeiten von Fässern mit einer ätzenden und brennbaren Flüssigkeit war ein 200-Liter-Fass beschädigt worden. Ein Arbeiter (52), der den Gabelstapler gefahren hatte, wurde durch eingeatmete Dämpfe verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Feuerwehrmann kam mit der Flüssigkeit in Kontakt und wurde leicht verletzt vor Ort behandelt. Die Feuerwehr nahm die Chemikalie mit einem Bindemittel auf.

Kaum hatten die ersten Feuerwehrleute die Einsatzstelle gegen 22.15 Uhr verlassen, erfolgte die nächste Alarmierung: Eine Strohmiete mit etwa 250 Rundballen im Bereich Korschenbroicher Straße/Wekeln (Höhe Obsthof Mertens) stand in Flammen. Die Löschzüge Willich und Schiefbahn ließen sie kontrolliert abbrennen, ein Übergreifen der Flammen auf Bäume wurde verhindert. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 02162/3770 in Verbindung zu setzen. WD