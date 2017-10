Unbekannter Täter hebt mit Karte, die er in Willich erbeutet hat, hunderte Euro in Krefeld ab.

Willich. Wie erst jetzt bekannt geworden ist, kam es am Mittwoch, 6. September, 18.15 Uhr, zu einem Diebstahl in einem Schuh- und Lederwarengeschäft am Willicher Markt. Zwei Männer betraten nach Auskunft der Polizei den Laden, einer lenkte den Inhaber ab, während der zweite unbemerkt im nicht einsehbaren Bereich aus der Tasche des Geschädigten ein Smartphone, eine Uhr sowie eine Geldbörse mit Geld und EC-Karten stahl. Mit einer der gestohlenen Karten wurde kurze Zeit nach der Tat in Krefeld eine Barabhebung von mehreren hundert Euro gemacht.

Beide Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Es gibt allerdings ein Foto des Mannes, der das Geld in Krefeld abgehoben hat. Darauf konnte er auch als Dieb identifiziert werden, erklärte die Polizei auf Nachfrage der WZ.

Einer der beiden Männer ist etwa 1,75 Meter groß, hat mittelblondes, kurzes Haar, helle Haut und spricht fließend Deutsch. Der zweite Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare, dunkle Augen und auch eine dunklere Hautfarbe. Er ist stark übergewichtig, die Haare sind an den Seiten rasiert. Hinweise an die Kripo, Tel. 02162/3770. WD