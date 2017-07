Willich. Zwei Betrüger haben in Willich eine Seniorin bestohlen. Die beiden Männer brachten die 72-Jährige dazu, ihnen den Schmuck auszuhändigen, indem sie sich als Polizisten ausgaben.

Einer der Männer rief die Frau am Donnerstag gegen 22.30 Uhr an und behauptete, von der Kripo zu sein. Er warnte vor einem möglichen Einbruch in die Wohnung der Seniorin und fragte nach Wertsachen. Auf dem Telefondisplay der Willicherin wurde die Nummer 02154/110 angezeigt, weswegen sie fälschlicherweise vom Anruf eines echten Polizisten ausging und aufzählte, welchen Schmuck sie besitzt. Unter dem Vorwand, den Schmuck in einem „Polizeitresor“ besser vor Einbrechern sichern zu können, holte der zweite Täter, der sich ebenfalls als Kriminalbeamter ausgab, zwischen Mitternacht und 1 Uhr die Wertsachen der Seniorin an ihrer Wohnung ab.

Dieser Mann wird als etwa Mitte 30 Jahre alt und eher zierlich beschrieben. Er hatte dunkle Haare, dunkle Augenbrauen, ein schmales Gesicht und war dunkel gekleidet. Zudem soll er akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Wer Hinweise zur Tat geben kann, erreicht die Polizei unter der Rufnummer 02162/3770.

Die Polizei warnt: Wenn ein Anruf von einer Nummer nach dem Prinzip Vorwahl/110 eingeht, stammt dieser nicht von der echten Polizei. Wer unsicher ist, sollte immer unter Tel. 110 nachfragen. peg