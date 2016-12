Anrath Zum Heiligen Abend quillt der Post-Briefkasten über

In Anrath bleiben möglicherweise viele Briefe liegen. Die Post sagt: Das Schloss ist kaputt, man kriegt den Kasten nicht auf.

Anrath. Cornel Nußbaum staunte nicht schlecht, als er diese Woche noch einen Brief losschicken wollte. Der Anrather ging dazu wie immer zum Briefkasten an der Jakob-Krebs-Straße zwischen dem Schreibwarengeschäft Roggen und dem Damen- und Herrenmodengeschäft Commans, da dieser in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung liegt. Allerdings musste der junge Mann feststellen, dass das gelbe Teil bis zum Anschlag gefüllt war.

„Als ich die Klappe öffnete und meinen Brief hineinwerfen wollte, wunderte ich mich, warum das nicht klappte und guckte einmal genauer hin“, berichtet Nussbaum. Die Briefe türmten sich bereits bis unter den Rand des Sammelbehälters. Als Nussbaum nachschieben wollte, fielen ihm Umschläge entgegen, die er wieder hineinstopfte. Seinen eigenen Brief nahm er wieder mit. „Ich wollte die nächste Leerung abwarten“, erzählt er.

Das Risiko, dass der Brief rausfällt, wenn jemand versuchen sollte, weitere Post nachzuschieben oder die Möglichkeit, dass jemand einfach in die Klappe greift und Briefe herauszieht, war ihm zu groß. Doch der nächste Besuch brachte das gleiche Resultat. Der Kasten war voll. Das machte Nußbaum stutzig. Schließlich soll das Gerät laut angebrachter Tafel montags bis freitags zweimal täglich geleert werden. Dass die Anrather solche fleißigen Schreiber sind, konnte sich Nußbaum nicht vorstellen, auch wenn Weihnachten ansteht.

Auch in Kempen hatte es bereits Probleme gegeben

Der Anrather erinnerte sich an den gleichen Fall, der in Kempen für Schlagzeilen in der Zeitung sorgte und fragt sich, ob dem Briefkasten in Anrath ein gleiches Schicksal widerfahren war und er seit mehreren Tagen gar nicht mehr entleert worden war. Er wandte sich an die WZ, die bereits in Kempen berichtet hatte.

Bei der Deutschen Post war das Problem noch nicht bekannt, wie eine Nachfrage der WZ bei der dortigen Pressestelle zu Tage brachte. Nachdem man innerhalb des Unternehmens recherchierte gab es des Rätsels Lösung. „Das Schloss des Briefkastens ist defekt und eine Öffnung nicht möglich. Entsprechend konnte der Postbote keine Leerung vornehmen“, berichtet Achim Gahr.

Der Pressesprecher betont, dass ein entsprechender Techniker informiert worden sei und schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werde. Ob das allerdings noch reicht, damit die viele Weihnachtspost, die sicherlich in dem Kasten liegt, heute noch pünktlich ankommt, ist die Frage. Nußbaum suchte einen anderen Briefkasten in Anrath auf, um seinen Brief auf den Weg zu bringen. „Wie gut, dass es sich in meinem Fall nicht um Weihnachtspost handelte“, meint der Anrather erleichtert.