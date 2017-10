Der Schauhof der Familie Zens in Willich produziert nun offiziell Biomilch. Er ist vom Bioland-Verband zertifiziert worden.

Willich. Die Vorbereitungen haben lange gedauert. Doch seit dem 1. Oktober ist es endlich soweit: Der Schauhof in Willich-Dickerheide ist vom Bioland-Verband als anerkannter Biobetrieb zertifiziert worden. „Es freut uns sehr, dass wir der erste Bio-Milchviehbetrieb im Kreis Viersen sind“, sagt Petra Zens.

Sie und ihr Mann Peter hatten sich 2015 dazu entschlossen, der konventionellen Landwirtschaft den Rücken zu kehren. Auslöser waren vor allem die ständig fallenden Milchpreise. Nachdem der Entschluss einmal getroffen war, informierte sich Familie Zens, die den Schauhof seit Generationen bewirtschaftet, gründlich über alle Richtlinien und Vorschriften, die zu erfüllen waren. Danach begann die schrittweise Umstellung ihres Bauernhofs auf Biomilch, die nun mit der offiziellen Zertifizierung abgeschlossen ist.

„Es war ein schwieriger Weg, aber jetzt ist es geschafft: Wir wechseln zur Biomolkerei Aurora in Kranenburg“, berichtet Petra Zens. Dort werde aus der Milch von nun fünf Betrieben ausschließlich Biokäse (Niederrheinische Mädje) hergestellt. Dieser Käse wie auch die Biomilch (Liter: ein Euro) können ab Hof gekauft werden. Zudem gibt es eine Kooperation mit zwei weiteren Biobetrieben der Region: mit dem Lammertzhof in Büttgen sowie dem Stautenhof in Anrath.

Bevor dies alles umgesetzt werden konnte, hatte sich „in unserem Betrieb viel getan“, so Petra Zens: Für die Kühe wurde eine Kleewiese angelegt. Die Kälber bekamen einen Auslauf und bleiben nach der Geburt noch zwei bis drei Wochen bei der Mutter. Die Kühe, Rinder und Kälber kommen mindestens 180 Tage im Jahr auf die Wiese. Das Futter wird auf eigenen Feldern angebaut.

Doch damit nicht genug. Auf den Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden muss auf dem Schauhof ab sofort verzichtet werden. Gleiches gilt für den Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln.

„Die Kühe fressen hauptsächlich Kleegras, Luzerne, Heu und einen geringen Anteil an Mais“, berichtet die Bäuerin. Daher sei in der Biomilch ein besonders hoher Anteil an lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren.

Im Schauhof, Dickerheide 200 in Willich, stehen die Stalltüren täglich von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr offen. Das Motto dort lautet übrigens: „Der Hof, auf dem Milch und Honig fließen.“ Denn neben 90 Kühen arbeiten dort auch einige Bienenvölker.