Willich „Wir haben nur noch Discounter“

Die Umfirmierung von Kaiser’s zu Netto stößt bei vielen Kunden auf Kritik. Besonders in Anrath hätte man sich einen Vollsortimenter gewünscht.

Anrath. Dass die Kaiser´s-Filiale in Anrath keinen Bestand haben wird, steht schon seit längerem fest. Etliche Bürger haben allerdings gehofft, dass an der De-Mülder-Gasse ein Edeka einziehen würde. Doch das ist nicht der Fall. Nach Recherchen der WZ wird Netto in das Gebäude an der De-Mülder-Gasse ziehen – und der Standort „Auf dem Sand“ auf kurz oder lang aufgeben.

„Ich hatte mir einen Edeka gewünscht, weil die schon eine andere Angebotspalette anbieten als Netto, Aldi, Penny und Lidl. Zumal die Edekas, die ich kenne, sehr übersichtlich und ordentlich geführt werden, was man von Netto nicht unbedingt behaupten kann“, sagt eine 34-jährige Anratherin bei einer Spontan-Umfrage der WZ. Dort seien Warengruppen teilweise preislich nicht ordentlich ausgezeichnet, bemängelt sie.

Ein Umzug kann auch eine Chance sein

Dagegen sieht Waltraud Becker in dem Umzug eine Chance für Netto, wenn die Ladeneinrichtung von Kaiser´s übernommen wird. „Bei Netto waren im vergangenen Jahr des Öfteren die Kühlregale defekt. Entsprechend war das Angebot verringert. Wenn die gepflegten Anlagen von Kaiser´s übernommen werden, wäre das sicherlich ein Pluspunkt, der für einen Gebäudewechsel spricht“, sagt Becker. Zudem hofft sie, dass Netto die bestehende Frischfleisch- und Käsetheke übernimmt.

Darauf spekuliert auch Karla. „Ich fände es gut, wenn man bei Netto auch frische Ware in den Bereichen Wurst und Käse kaufen könnte, anstelle der fertig abgepackten Produkte“, meint die 15-Jährige. Das würde auch für mehr Personaleinsatz sprechen, über den sich Paul Schmitz Gedanken macht. „Ich habe in der WZ gelesen, dass alle Mitarbeiter weiter beschäftigt werden sollen. Aber wenn Kaiser´s-Läden zumachen und stattdessen Netto einzieht, heißt das, ein Ladenlokal fällt definitiv weg. Zwei gleiche Discounter in einem Ort wird es wohl nicht geben. Schon gar nicht in Anrath, wo zwischen beiden Ladenlokalen nur ein paar Meter Fußweg liegen“, sagt Schmitz.

Mia Schieferbein sieht einem möglichen Umzug von Netto in das Kaisers Gebäude gelassen entgegen. „Ich glaube, das Kaiser´s Gebäude ist größer als der bisherige Netto. Das ist doch von Vorteil. Zumal der große Parkplatz näher an Kaiser´s liegt und Einkäufe nicht so weit getragen werden müssen“, äußert sie mit Blick auf den kleinen Parkplatz direkt neben dem Discounter.

Andere Anrather Bürger werden die Angebotspalette von Kaiser´s vermissen. „Dann haben wir in Anrath nur noch Discounter. Das ist wirklich schade. Für den Verbraucher heißt das, ab ins Auto und in die Nachbarorte fahren, wenn man anders einkaufen möchte. Wer mobil ist, hat damit kein Problem. Aber was ist mit Menschen, die kein Auto haben? Da nutzt es auch nichts, wenn von gesicherter Grundversorgung gesprochen wird“, sagt Astrid Lienen.

Dieser Meinung schließt sich Thea Jablinsky an. Sie habe immer gerne bei Kaiser’s eingekauft und die breite Angebotspalette von Markennamenherstellern genossen. Damit sei dann ja wohl in Zukunft Schluss, so der Tenor der Seniorin.