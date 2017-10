Stellvertretender Bürgermeister gibt sein Amt und alle anderen SPD-Posten in Willich ab.

Willich. Personeller Paukenschlag in der Willicher SPD: Ratsherr und Vize-Bürgermeister Markus Gather hat angekündigt, alle Ämter und sein Mandat im Stadtrat niederzulegen. „Aufgrund der Tatsache, dass ich in den letzten Monaten nicht mehr den nötigen Rückhalt in Partei- und Fraktionsvorstand der SPD Willich hatte, um innerparteilich den Weg der SPD in Willich mitgestalten zu können, werde ich mein Amt als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Willich und mein Mandat im Rat der Stadt Willich zum 31. Januar 2018 niederlegen“, lautet eine Stellungnahme, die Gather am Montag um 14.22 Uhr an die Redaktionen verschickt hat.

Auf Nachfrage der WZ sagte Gather, dass sein Rückzug eine „Reaktion auf eine Gesamtproblematik“ in Partei und Fraktion sei. Konkrete Themen oder einen Streit nannte er nicht. Er habe erkannt, dass er nichts mehr bewirken kann. „Es ist jetzt die Zeit, dass sich die SPD in Willich neu aufstellt“, so Gather. Dem wolle er nicht im Wege stehen. „In der festen Überzeugung, dass Politiker in der Demokratie konsequent sein sollten, stelle ich meine Ämter zum oben genannten Zeitpunkt zur Verfügung, damit andere Bürgerinnen und Bürger diese wirkungsvoll ausüben können“, heißt es in der Pressemitteilung des Anrathers.

Der 49-Jährige kam 2011 zur SPD. Im Stadtrat sitzt der Lehrer seit der Wahl im Mai 2014. Zu Beginn dieser Legislaturperiode übernahm er das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Gather ist Mitglied des Fraktionsvorstandes und auch als Stadtteilsprecher für Anrath im Vorstand der SPD Willich.

Im Gespräch mit der WZ betonte der Lehrer der Robert-Schuman-Europaschule, dass er der Partei einen geordneten Übergang ermöglichen möchte. Deshalb will er seine Ämter erst zum 31. Januar niederlegen. „Diese drei Monate habe ich gewählt, um möglichst Schaden von der Partei abzuhalten. Das heißt, um der Partei Zeit zur Koordination, Organisation und zur nötigen umsichtigen Personalwahl zu geben.“

„In der Tat gab es in der letzten Zeit Differenzen zwischen Markus Gather und dem Partei- und Fraktionsvorstand über einzelne Personalentscheidungen, die in einem demokratischen und legitimen innerparteilichen Willensbildungsprozess in Partei und Fraktion getroffen worden sind“, lautet eine Stellungnahme von Fraktionschef Bernd-Dieter Röhrscheid. Markus Gather habe diese Entscheidungen mit seiner Position des stellvertretenden Bürgermeisters, in die er auf Vorschlag der Willicher SPD vom Rat der Stadt Willich gewählt worden sei, „in einer für uns nicht nachvollziehbaren Art und Weise verknüpft“.

„Seine Vorstellungen der Führung von Partei und Fraktion waren alleine auf ihn und seine mögliche Kandidatur als Bürgermeister bei der Kommunalwahl 2020 ausgerichtet, nicht aber auf den mehrheitlichen demokratischen Willen der Partei- und Fraktionskollegen“, so Röhrscheid weiter. „Sofern er die getroffenen Weichenstellungen nicht akzeptieren kann oder will, sehen beide Vorstände für eine weitere Zusammenarbeit keine Grundlage und halten daher seinen Schritt für konsequent und richtig.“

Beim jüngsten Streit ging es nach Informationen der WZ um die „Beförderung“ von Hendrik Pempelfort zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Röhrscheid: „Partei und Fraktion werden die nächsten Monate nutzen, um den erfolgreich begonnenen Prozess des Generationenwechsels und der Neuaufstellung der SPD Willich auch im Hinblick auf die nächste Kommunalwahl fortzusetzen.