Auf den bisherigen Plänen zum Glasanbau am Hinzen-Haus lässt sich die umstrittene Brandschutzmauer in Richtung Kirche höchstens erahnen (oben). Die Bilder unten zeigen die nach und nach abgerissene Bebauung rund um die Kirche. Auf der alten Postkarte links die Vorgängerkirche (1899 abgerissen) mit dem Haus Groten, das noch bis in die 1950er Jahre erhalten blieb. Das Bild in der Mitte zeigt das Hinzen-Haus und ein Nachbargebäude aus Richtung Hülsdonkstraße. Auf dem rechten Bild ist der Abriss des alten Rathauses im Jahr 1968 zu sehen. Grafik/Repros: Lücke/Wynands