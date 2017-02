In Anrath ist die Neuigkeit schon rum: Ab Mittwoch gibt’s Rabatte.

Anrath. Bei Commans ist Räumungsverkauf – diese Nachricht hat die „stille Post“ in den vergangenen Tagen in Anrath schon verbreitet. Der Herren- und Damenmoden-Spezialist bietet seinen gesamten Warenbestand im Geschäft gegenüber der St. Johannes-Kirche ab Mittwoch zu stark reduzierten Preisen an. „Wir gewähren auf alles, was sich im Laden befindet, zwischen 20 und 50 Prozent. Das gilt für Winter- wie auch für Frühjahrs- und Sommermode“, berichtet Vanessa Commans.

Warum aber gibt es im Februar einen Räumungsverkauf? „Wir haben einen Wasserschaden im Geschäft“, sagt Sebastian Commans dazu und zeigt auf eine schon freigeräumte Wand, von der Putz bröckelt. An der Stelle habe es schon einmal Probleme mit Feuchtigkeit gegeben, weshalb die Handwerker nun eine gründliche Sanierung anpacken müssten. „Das ist halt ein sehr altes Haus ist“, seufzt seine Frau.

Die notwendige Sanierung will das Ehepaar mit einer Umgestaltung des gesamten Ladenlokals verbinden. Dieses sei mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. „Wenn wir einmal dran sind, können wir zum Beispiel die Farbgestaltung ändern“, sagt Vanessa Commans.

„Für den Umbau ist eine Schließung notwendig“, ergänzt Sebastian Commans. Um die Arbeiten reibungslos über die Bühne bringen zu können, wolle man sich von allen Waren, die im Moment im Laden an der Jakob-Krebs-Straße 1 hängen, trennen. Der Ausverkauf hat dank der „stillen Post“ sogar schon begonnen: „Seit einigen Tagen kommen deutlich mehr Kunden als sonst“, berichtet Commans schmunzelnd.