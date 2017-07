Während der Parade herrschte Kaiserwetter. Dabei waren die Blumenhörner einmal mehr besondere Hingucker.

Willich. Die große Parade am Sonntag ist traditionell einer der Höhepunkte des Willicher Schützenfestes. Protokollchef Joachim Kothen nannte sie „Gala-Morgenparade“. Die Tribüne sollte zur Sonnenbank werden, davor saß so ziemlich alles, was Rang und Namen hat in Willich. Ihren ganz großen Auftritt hatten „The Crossed Swords Pipes & Drums“ - die diesjährige Showkapelle hatte bereits am Samstag bei der Musikpräsentation begeistert. Mehr als 40 Musikerinnen und Musiker, darunter nicht weniger als 17 Dudelsackspieler, waren ein optischer und akustischer Genuss.

Hingucker-Qualitäten hatten auch die Gastmarschierer aus Osterath, die „Roten Friderizianer“ mit ihren prachtvollen Uniformen. Ansonsten überwogen wie immer die grünen Jägeruniformen. Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist der Aufmarsch der über 70 Blumenhornträger – das war gestern nicht anders. Bei strahlendem Sonnenschein kamen sie besonders gut zur Geltung. Mit Thomas Pempelfort und Simon Wirth marschierten jetzt erstmals zwei neue Mitglieder im Stab mit. Joachim Kothen reihte sich kurz in seinen Zug „Brave Jonges“ ein, die Moderation übernahm währenddessen Siggi Gaumitz.

Der Zug „Macht der Nacht“ hatte zum 25-jährigen Jubiläum eine aufwendige Chronik erstellt und überreichte ein Exemplar an den Archivar Peter Wynands. Für die Ehrengäste gab es jeweils ein Fläschchen Jubiläumsschnaps.

Ein Schütze fiel auf: Michael Maaßen vom ASV-Schützenzug „Hervshahne“ stand mit der Zugfahne mitten – und damit gut sichtbar – auf dem Marktplatz. Spätestens jetzt war klar, dass der 43-jährige Berufssoldat neuer Schützenkönig werden sollte. Er schaffte dies gestern Mittag mit dem 238. Schuss.

Der Wahl-Willicher stammt aus Hilden, ist aber im hiesigen Vereinsleben seit Jahren fest verwurzelt: Er ist Vorsitzender des Vereinigten Männerchors 1820 Willich und tritt regelmäßig mit der Laien-Schauspielgruppe des Vereinigten Männerchores auf - und eine rheinische Frohnatur ist er auch noch.

An seiner Seite: Tanja I. Maaßen. Das Paar ist seit Oktober 2016 verheiratet. Die 46-Jährige stammt aus Osterath und arbeitet als Sekretärin. Klaus und Dany Caris (bis gestern Königspaar) werden den neuen König als Ministerpaar unterstützen und begleiten, zusammen mit Jürgen und Kerstin Kothen. rudi

