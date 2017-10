Im Stadtgeflüster geht es heute um Gemeinden, viele Gewinner und ein leerstehendes Café.

Willich/Tönisvorst. Die Pfarren St. Godehard und St. Cornelius laden traditionell zum gemeinsamen Erntedankgottesdienst ein. Der Kempener Pfarrer und Propst Thomas Eicker, der auch für die GdG Tönisvorst zuständig ist, seit sich Pfarrer Ludwig Kamm im Ruhestand befindet, hielt am Sonntag bei herrlichstem Sonnenschein die Heilige Messe auf dem Huverhof der Familie Dohr in der Huverheide. Der Altar war dort üppig mit Erntegaben geschmückt. Die Kollekte war für die Tönisvorster Hilfe bestimmt, die Freiwillige Feuerwehr hatte wieder einen Fahrdienst zur Verfügung gestellt. Luftlinie knapp sieben Kilometer entfernt versammelten sich zur gleichen Zeit mehr als 300 Gläubigen der Kempener Gemeinden St. Mariae Geburt, Christ König und St. Josef bei der Erntedankfeier auf dem Spooshof von Familie Borghs. Dort leitete Pfarrer Marc Kubella den Gottesdienst. Das Wetter im Kempener Norden war nicht weniger sonnig. Die Landjugend hatte den Erntealtar gestaltet und der Familienmesskreis die Messe vorbereitet. Kinder- und Jugendchor sorgten für die Musik.

Raubvogel-Alarm in der Giesgesheide

Erst jüngst berichteten wir an dieser Stelle, dass eine Frau aus St. Tönis WZ-Fotograf Friedhelm Reimann erzählt hatte, sie habe einen Adler in St. Tönis gesehen. Der stellte sich dann später als Bussard heraus. Raubvogel-Alarm in der Giesgesheide gab es jetzt auch von Friedhelm Reimanns Kollegen Kurt Lübke. Der bekam dort vor wenigen Tagen einen Falken vor die Kamera. Schnell war ihm allerdings klar: Der Vogel auf dem Pflock ist gar nicht echt.

Café Kaisereck ist zu vermieten

„Wunderschönes Café mit Außenfläche am neugestalteten Kaiserplatz mitten in Willich zu vermieten. Kernsaniert Mitte 2015. Ausstattung kann nach Absprache mit der jetzigen Mieterin evtl. übernommen werden. Ca. 40 Sitzplätze innen und weitere 40 außen vorhanden.“ So ist es auf einer Immobilienanzeige im Internet zu lesen. Dahinter steht die Schließung des Cafés Kaisereck an der Peterstraße. Es war erst vor zwei Jahren von Andrea Hasenbeck eröffnet worden und hatte bei seinen Gästen einen sehr guten Ruf. Warum also die Schließung? Auf einem Zettel, der an der Tür hängt, sowie einer Veröffentlichung auf Facebook heißt es dazu: „Wir sehen diesem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Leider war es mir zuletzt nicht mehr möglich, das Café ohne Störfeuer von außen zu führen und muss nun diesen Weg gehen. Kein Abschied ist für immer, und wer weiß, vielleicht sind mein Team und ich schon bald wieder für Sie da.“ Was mit dem „Störfeuer“ gemeint ist, lässt sie offen. City-Managerin Christel Holter versichert auf Nachfrage jedenfalls, dass es mit der Stadt keine Probleme gegeben habe. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer sei sie auch optimistisch, dass das Café schon bald einen neuen Betreiber findet.