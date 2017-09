Ein unangemeldeter Fackelaufzug in Willich hat den Staatsschutz auf den Plan gerufen: Etwa 25 Vermummte zogen an einem Flüchtlingsheim vorbei.

Willich. Ein unangemeldeter Fackelaufzug in Willich hat den Staatsschutz auf den Plan gerufen. Am Samstag waren zwischen 22 und 22.30 Uhr zirka 25 Personen vom Marktplatz über die Bahnstraße in Richtung Parkstraße gezogen. Dabei waren sie an der Kommunalen Unterbringungseinrichtung (ehemaliges Krankenhaus) vorbeigekommen. Die Männer und Frauen waren mit weißen Gesichtsmasken vermummt. Zeugen sagten aus, dass der Aufzug ruhig und stumm durchgeführt worden. Als die herbeigerufene Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Demonstranten bereits entfernt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mönchengladbach übernahm die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Sie richten sich bislang gegen Unbekannt. Ein kurzes kurzes Video von dem Fackelaufzug war im Internet zu sehen. Die Vermummten trugen ein Banner mit der Aufschrift "Migrantengewalt stoppen" mit sich. Der Staatsschutz fragt: Wer kann sachdienliche Angaben, zu den Demonstranten (Herkunft, Hintergrund, Anreise, Abreise, genutzte Fahrzeuge etc.) machen? Wer hat eigene Beobachtungen oder Feststellungen gemacht? Hinweise werden unter Telefon 02161/292020 entgegengenommen. red