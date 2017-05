Malte Stukenberg und Philipp Kruse aus Willich nehmen an der UK-Rally durch England, Wales und Schottland teil. Zwischendurch müssen sie sich außergewöhnlichen Prüfungen stellen.

Willich. Die mobile Verbindung über den Ärmelkanal ist besser als bei einem Ortsgespräch. Malte Stukenberg (29) klingt so klar und nah, als würde er gerade im Auto eine Runde im Kreisverkehr an der Bahnstraße in Willich drehen.

Dabei sitzt er auf dem Beifahrersitz eines betagten Volvos in schwarz-weißem Retro-Rallye-Design mit roten Streifen – irgendwo zwischen Wales und Schottland.

Sein Kumpel Philipp Kruse aus Wekeln steuert die Karre, die im Ankauf 450 Euro gekostet hat, über die Straßen. Sie verlangen dem 21-Jährigen zuweilen höchste Konzentration ab.

Die beiden Jungs vom Niederrhein sind seit einigen Tagen auf der Insel unterwegs. Sie nehmen – wie 53 weitere Teams aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien – an der UK-Rally „Knights of the Island“ teil. Ein Zeitungsartikel hat sie für diesen Trip begeistert. Jetzt tun sie es tatsächlich. Bis zur Finish Line, zur Ziellinie, in Edinburgh am 22. Mai.

Abtauchen „in die Seele Großbritanniens“

Was schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage über diese Rally? „Das ultimative Abenteuer. Roadtrip im Vereinigten Königreich. Erobere die Burgen und Schlösser Englands, erklimme die sagenumwobenen Highlands in Schottland und entdecke die alten keltischen Wurzeln im Land des Drachens, Wales. Bei dieser Rally tauchst Du ein in die Seele Großbritanniens.“

Malte und Philipp nehmen die Herausforderung über 3500 Kilometer an. Und haben schon lernen müssen, dass Wales zwar „landschaftlich ein Traum“ ist, es auf der Insel aber gerne viel und durchgehend regnet und ihr mitgeführtes Zelt als trockenes Nachtlager-Dach über dem Kopf nichts mehr taugt. Malte: „Es hat zwei Tage durchgeschüttet. Das hält kein Zelt der Welt aus.“ Zwei Nächte im Hotel haben das finanzielle Polster belastet.

Seit dem 13. Mai sind die jungen Männer, die sich von den Willicher Maltesern kennen, mit dem Volvo, Kennzeichen „KK PM 517“, unterwegs. Immer auf Linksverkehr eingestellt, aber ohne „technische Hilfsmittel wie Navi oder GPS. „Verboten!“,sagt Malte.