Bert und Sophia Wollersheim, das Promi-Ex-Paar mit Willicher Wohnsitz, hat seinen gemeinsamen Haushalt mit Hilfe des RTL II-Trödeltrupps aufgelöst. Für Moderator Mauro eine besondere Herausforderung, wie am Samstag zu sehen war, denn er musste das getrennt lebende Ehepaar dazu bringen, zusammenzuarbeiten. „Ich entscheide, was hier wegkommt“, „So viel Bullshit kann ich nicht ertragen“, „Die ist mir zu zickig, die Olle“ – Sätze wie diese flogen in der Sendung nur so hin und her. Wer’s verpasst hat, findet einen erhellenden Ausschnitt aus der Sendung auf der offiziellen Facebook-Seite von „Der Trödeltrupp“. Viel Spaß.

Gute Besserung wollen wir an dieser Stelle einem anderen bekannten Willicher wünschen. Denn Wolfgang „Mölle“ Bölitz ist schwer erkrankt und liegt in der Klinik. Der pensionierte Postbote ist als Sänger, Party-DJ und ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses weit über die Grenzen Willichs hinaus bekannt. Er wurde in Frankfurt/Oder geboren und zog im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie an den Niederrhein.

Willich/Tönisvorst. Der Willicher, der dieses Gesicht nicht kennt, muss Nichtschwimmer sein. Oder er war noch nie in „De Bütt“. Jedenfalls wenn er erwachsen ist. Denn bei Heinz van Well haben unglaublich viele Menschen das Schwimmen gelernt. Man könnte ihn quasi als Urgestein der Willicher DLRG bezeichnen. Von 1965 bis 1990 war er für die Stadt im Schwimmbad tätig, hat das alte Bad abbrennen und die heutige „Bütt“ wachsen sehen. Vor einigen Tagen vollendete er nun sein 90. Lebensjahr. Mit dem Bad ist er bis heute eng verbunden. Erst vor wenigen Jahren baute er die Bütt komplett im Maßstab 1:150 als Modell nach. Unvergessen ist auch sein Sprung mit dem Fahrrad vom Dreimeter-Brett. Das hat er genauso gemacht zur Einweihung der „Bütt“. Nachträglich von dieser Stelle: „Herzlichen Glückwunsch!“

Mit dem Fotowettbewerb „Heimatmomente“ suchen die Willicher Stadtwerke die schönsten Motive der Stadt. Bis Ende Juli konnten Fotografinnen und Fotografen ihre Aufnahmen einsenden. Rund 400 Bilder wurden eingereicht, die von den Teilnehmern selbst einem Kalendermonat zugeordnet wurden. Jetzt stehen diese Fotos online zur Abstimmung bereit. Wer mitbestimmen möchte, welche Fotos es in den Jahreskalender schaffen sollen, klickt auf http://fotowettbewerb-jahreskalender.de/stw. Um einen fairen und kontrollierten Abstimmungsprozess zu gewährleisten, müssen sich alle Teilnehmer einmalig registrieren. Abgestimmt werden kann einmal täglich für ein Bild jeder Kategorie. Über das Titelbild entscheidet die Marketing-Jury der Stadtwerke. Die zwölf Siegerfotos werden in einem Kalender veröffentlicht, der ab November im Kundencenter an der Peterstraße 1a ausliegt. Den Siegern winken entweder eine Gutschrift über 250 kWh Strom auf ihre Jahresrechnung oder ein Einkaufsgutschein des Schiefbahner Werberings. Das Voting endet am 30. September 2017.

Mit den sogenannten Umlaufsperren auf dem Gebiet der Stadt Willich hatte sich der Seniorenbeirat in jüngster Zeit intensiv beschäftigt. Nachdem die Stadtverwaltung nämlich 2016 mitgeteilt hatte, dass der Verwaltung keine Angaben zu Standorten vorliegen, übernahm der Beirat die mühselige Erfassung der Metallvorrichtungen. In wochenlanger Arbeit wurden zu Beginn des Frühjahrs die Standorte von 66 Umlaufsperren ermittelt. Das Ergebnis wurde dem zuständigen Geschäftsbereich der Stadt Anfang Juli zur weiteren Bearbeitung übergeben. Denn es war festgestellt worden, dass die erforderliche Einfahrtsbreite und ein Abstand von 1,50 Meter zwischen den Gittern in etlichen Fällen unterschritten wird. Die Ausleuchtung war bei mehr als die Hälfte der Umlaufsperren unbefriedigend. Wie Charly Röttgen, Vorsitzender des Beirats, jetzt im Rathaus erfuhr, ist in dieser Angelegenheit bisher nichts passiert. „Ich erwarte, dass es bis zur nächsten Beiratssitzung am 7. Oktober um 15 Uhr im Technischen Rathaus eine Zwischenbericht gibt“, sagt Röttgen.

Wir bleiben bei Leuten, die man aus dem Fernsehen und den bunten Blättern kennt. Dem Stadtflüsterer wurde zugetragen, dass Gina-Lisa Lohfink („Dschungelcamp“) morgen nach St. Tönis kommt. Anlass ihres Besuchs am Niederrhein ist die Eröffnung des Restaurants „Oriental Garden“ am Maysweg – roter Teppich inklusive.

Bereits vor etlichen Wochen haben wir an dieser Stelle verraten, dass sich am Siani in Willich an der Ecke Graben-/Peterstraße etwas tut: Das seit einem Jahr geschlossene Restaurant wurde renoviert. Eigentümer Gabriele Siani erklärte damals auf Nachfrage, in vier bis sechs Wochen werde an dieser Stelle ein neues italienisches Restaurant eröffnet. Nun, dieser Zeitraum ist längst rum und das Lokal ist auch frisch gestrichen worden. Doch die Fenster sind nach wie vor abgeklebt, von Neueröffnung noch keine Spur.

Es qualmt ganz heftig aus der Küche

Offenbar eine deftige Mahlzeit wurde in der vergangenen Woche abends in einer Betriebsküche im Gewerbegebiet Willich-Münchheide vorbereitet: Es qualmte derart stark, dass Anwohner die Feuerwehr alarmierten. Die rückte mit 21 Mann und zwei Fahrzeugen an, konnten dem Koch bei seiner Braterei aber nicht entscheidend helfen. Die Dunstabzugshaube allerdings auch nicht, denn wie war dem Vernehmen nach stark überfordert.