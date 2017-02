Gegen diesen dicken Ast auf der Venloer Straße (alte B 7) in Neersen ist am Donnerstagabend ein Autofahrer gefahren. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt, das Auto allerdings wurde schwer beschädigt. Ebenfalls in Neersen stürzte ein Bauzaun um. In St. Tönis blockierte ein umgestürzter Baum den Ostring. Er wurde von der Feuerwehr beseitigt.