Um pinke und blaue Strohballen geht es heute unter anderem im Stadtgeflüster. Außerdem gibt es so manch interessanten Weg.

Bunt geht es derzeit auf einigen Wiesen und Weiden am Niederrhein zu. Aufmerksamen Beobachtern wird schon aufgefallen sein, dass einige Strohballen mit bunter Silofolie umwickelt sind. Dahinter verbirgt sich aber kein Scherz, sondern ein ernstes Thema. „Die pinke Silofolie soll auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen, die blaue Folie steht für die Prostatakrebs-Forschung“, erklärt Michel Mulders vom Landhandel Pegels in Tönisvorst, der die bunten Folien im Angebot hat. „Viele machen sich erst Gedanken über eine Krankheit, wenn sie selbst oder eine bekannte Person davon betroffen sind. Wenn dann klar wird, wie wenig die Forschung in diesen Bereichen gefördert wird, sind alle erschrocken.“ So ging es auch den Mitarbeitern des Landhandels, die durch den Wickelfolien-Lieferanten „Trioplus“ auf die Aktion aufmerksam wurden. „Wenn keine Spendengelder da sind, kann auch nicht geforscht werden. Wir wollten deshalb dabei helfen, das Thema an die Landwirte heranzutragen, weil man mit diesem Zeichen in der Landschaft mehr Aufmerksamkeit auf die Forschung lenken kann“, so Mulders. „Dafür haben wir auch die Landfrauen mit ins Boot geholt. Sie verteilen Flyer, auf denen die Aktion erklärt wird.“

Drei Euro pro Folien-Rolle werden gespendet

Das Konzept in Sachen Folie ist simpel: Beim Kauf einer Rolle gehen jeweils drei Euro an die Organisation, die hinter der passenden Farbe steht. Wird pinke Folie gekauft, geht das Geld an „Pink Ribbon Deutschland“, die sich für die Brustkrebsforschung einsetzen. Beim Kauf von blauer Folie wird die „Awareness Deutschland UG“ bei der Prostatakrebs-Forschung unterstützt. Schon im vergangenen Jahr gab es die bunte Folie im Pegels Landhandel. „In diesem Jahr machen wir aber viel Werbung dafür, nicht nur durch die Landfrauen“, flüstert Michel Mulders. „Viele Landwirte müssen immer noch auf wesentlich günstigere Folie zurückgreifen, was zum Beispiel auch an den niedrigen Milchpreisen liegt. Bisher nehmen aber geschätzt zwischen fünf und zehn Prozent der Landwirte, die ihre Silofolie bei uns kaufen, an der Aktion teil.“

Linientest in St. Tönis gibt Rätsel auf

War es Teil einer Schnipseljagd oder ein modifizierter Alkoholtest ohne Pusten? Erfahren wird es der Stadtflüsterer eher nicht. Aber schmunzeln musste er doch, als er die Linie mit der Aufgabe, über eben jene zu gehen, auf dem Verbindungsweg von der Krefelder Straße zur Dresdener Straße in St. Tönis sah. Einzig der Umstand, dass der Familienhund noch aufs Feld musste, hielt ihn vom Selbstversuch ab – der bestimmt auch ohne Hund gescheitert wäre.