Wer lässt sich bei den Festspielen schon vom Wetter stören? Außerdem: Rare Plätze am Wasser und Damwild.

Willich/Tönisvorst. Verena Wüstkamp spielt zurzeit die Marthe Rull in „Der zerbrochene Krug“: In der vergangenen Woche schrieb sie auf Facebook: „Vorstellung heute in strömendem Regen! Ab einem gewissen Nässegrad ist es einfach nur noch geil, so wie als Kind mit voller Wucht in tiefe Pfützen zu springen!“ Das war also die Aussicht von der Bühne aufs Wetter. Und wie wurde es in entgegengesetzter Blickrichtung empfunden? Da können wir WZ-Redakteur Werner Dohmen zitieren, der mit seiner Tochter das Stück angesehen hat. Beide waren eingehüllt in Regencapes. Doch trotz guter Regenkleidung seien sie durchnässt gewesen. Sein Fazit: „,Der zerbrochene Krug’“ im strömenden Regen. Man, hatten wir einen Spaß!! Dank an den „Dorfrichter“ und seine Kollegen.“ Übrigens ließ Intendant Jan Bodinus die „Regenwetter-trotzdem-schön“-Posts nicht unkommentiert. Er schrieb: „Danke an Euch stellvertretend für alle tapferen Abenteurer im ,Regenland’“. Willichs Stadtpressesprecher Michael Pluschke zog ebenfalls den Hut: „Chapeau – aber so muss das auch sein.“ Und Henrik Pepmpelfort, der auch den Regentag erwischt hatte, schrieb: „Bei Sonnenschein kann’s ja jeder – so hat’s fast noch mehr Spaß gemacht. Der harte Kern hat sich jedenfalls köstlich amüsiert.“

Gratulation zur Silberhochzeit geht nach St. Tönis

An dieser Stelle wendet der Stadtflüsterer sich einmal direkt an den langjährigen WZ-Mitarbeiter Guido Beckers aus St. Tönis. Guido und seine Frau Ruth haben mit Familie und Freunden am Wochenende ihre Silberhochzeit gefeiert. Die Redaktion gratuliert herzlich und freut sich schon darauf, in 25 Jahren Text und Foto zur Goldhochzeit machen zu dürfen. In diesem besten Sinne sagen die Kollegen: „Weiter mit diesem Erfolgsrezept! Mit Musik und Lebensfreude. Aber das muss man Guido und Ruth wohl nicht extra verordnen.“

Entspannung am Wasser, aber wo?

Wir haben in der vergangenen Woche über einen Klub von elf Freunden berichtet, über die Schiffsmodellbauer um den Tönisvorster Wolfgang Küntges. Küntges hatte erzählt, dass, wenn das Wetter es zulasse, sie sich an irgendwelchen Gewässern treffen würden, um die Boote fahren zu lassen. Es ist aber offensichtlich nicht immer so einfach, das Hobby entspannt auszuüben. Küntges und seine Kumpel fragen sich nämlich: „Wer kennt ein Wasser, wo wir nicht von Angeln und Ordnungskräften vertreiben werden.“ Hinweise nimmt der Stadtflüsterer entgegen und leitet sie auch gerne weiter.