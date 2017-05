Im Stadtgeflüster schauen wir Schauspielern beim Schnibbeln zu, denken schon an Karneval – und spielen eine Runde Boule in St. Tönis.

Willich/Tönisvorst. Michael Schanze konnte aus Termingründen nicht dabei sein. Was der Schauspieler bei der Auftakt-Pressekonferenz der Schlossfestspiele 2017 sehr bedauert hatte. Die Rede ist vom beliebten „Ensemble-Kochen“, das seit Jahren einmal in der Spielzeit in der Aktions-Küche der Stadtwerke Willich stattfindet und bestens dazu geeignet ist, die Akteure vor und hinter den Kulissen und die Sponsoren enger zusammenwachsen zu lassen. Das Ensemble unter der Führung von Intendant Jan Bodinus stellte jetzt einmal mehr unter Beweis, dass man nicht nur gelungene Inszenierungen gebacken bekommt, sondern auch leckere Vorspeisen, Hauptgericht und Nachspeisen kochen kann. Gemeinsam schnibbelte und brutzelte man um die Wette – und ließ es sich am Ende schmecken.

Basketball-Mädchen des WTV werden gefördert

Mit dem Projekt „Come on girls – Let’s play Basketball!“ hat sich der Deutsche Basketball Bund (DBB) auf die Fahne geschrieben, Basketball in Deutschland für Mädchen und Frauen populärer zu machen. Zur Saison 2017/2018 neu formierte Mädchenmannschaften können sich beim DBB bewerben um als Projektteam in das Förderprogramm aufgenommen zu werden. Da dies auf die weibliche U12 des Willicher Turnvereins zutrifft, waren die Voraussetzungen für die Anerkennung ausgesprochen günstig. Der DBB nahm die Mädels ins Projekt auf und förderte sie mit einem Unterstützungspaket. Dieses besteht aus einem zwölfteiligen T-Shirt-Satz, den das Projektmotto ziert. Außerdem gab es reichlich Literatur für die Trainer sowie Schlüsselanhänger für die komplette Mannschaft. Last but not least spendete der DBB drei hochwertige Leder-Basketbälle. Die Mädels freuten sich mächtig über das Paket, das der Verband für sie gepackt hatte und schlüpften sofort in die neuen Shirts.

Ausgezeichnete Sanis am St. Bernhard

Ausbildungsleiterin Christina Kemper und Simone Eichhorn (neu im Team) haben mit den Schulsanitätern des St. Bernhard-Gymnasiums an der 9. Malteser Schulsanitätsdienste Challenge der Diözese Aachen teilgenommen. Und gewonnen! Verschiedene Fallbeispiele der heftigsten Art – darunter Herzinfarkt mit Reanimation, schwere Verbrennungen nach Verpuffungsunfall im Chemieraum, Fahrradunfall mit offenem Bruch, Schädel-Hirntrauma auf dem Schulhof und sogar Amputationsverletzung im Werkraum – wurden routiniert und souverän bearbeitet. Christina Kemper: „Ein starkes Team, das sich nun für die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Landshut im September qualifiziert hat. Ich bin echt stolz auf meine Sanis!“