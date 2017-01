Willich Sexueller Übergriff im Schwimmbad - Verdächtiger ist ermittelt

Update vom 6.01.2016: Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei den Mann identifizieren. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher zurückgenommen. Weitere Angaben zur Person des Beschuldigten können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlicht werden.

Willich. Die Polizei versucht per Foto einen Unbekannten zu identifizieren, dem eine Sexualstraftat im Schwimmbad in Willich vorgeworfen wird. Der Mann soll sich am 24. Oktober 2016 vor zwei neun und elfkährigen Jungen in der Dusche entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Die Ermittler des KK 1 fragen: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.