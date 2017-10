Die Kooperation zwischen dem Willicher Seniorenbeirat, der Altenhilfe und dem Kino Kaarst geht weiter.

Willich. Nach der erfolgreichen „Generalprobe“ geht die Kooperation des Willicher Seniorenbeirates, der Privaten Altenhilfe und des Kino Kaarst weiter. Am Mittwoch, 4. Oktober, wird dort der Film „Hampstead Park – Aussicht auf Liebe“ gezeigt. Der Film fängt um 17 Uhr an, um 15.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Treffen in der benachbarten Cafeteria der Volkshochschule. Wer im Bus mitfahren möchte, kann sich unter Tel. 02154/428055 oder 02154/70312 informieren. Es gibt dazu einen Paketpreis von zehn Euro, für die Busfahrt und für die Eintrittskarte. In der Cafeteria kosten Kaffee und Kuchen jeweils ein Euro. „Hampstead Park – Aussicht auf Liebe“ ist eine Komödie. Es geht um die exzentrische Witwe Emily Walters (gespielt von Oscar-Preisträgerin Diane Keaton), die seit dem Tod ihres Mannes kein Glück mehr findet. Die Witwe lebt zurückgezogen. Bis sie den Obdachlosen Donald (Brendan Gleeson) beobachtet, der seit vielen Jahren in einer selbstgebauten Hütte im Hampstead Park wohnt. Spekulanten interessieren sich für das Park-Grundstück. Emily Walter kämpft mit ihm für den Erhalt der Hütte. Die beiden rücken immer näher zusammen. schö