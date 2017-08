Im Jahr 2007 wurde das Kinder- und Jugendzentrum an der Rohrzieherstraße eröffnet.

Willich. Der zehnte ist ein ganz besonderer Geburtstag. Das finden auch Natalie Piepenbring und Kai Kasner vom Team des Kinder- und Jugendzentrums KaRo11. Zum ersten Mal sind es zwei Ziffern, die das Alter festhalten. Wenn es dann noch zehn bewegte und spannende Jahre waren, dann ist die Motivation, zu feiern und auch einmal zurückzublicken groß. Die Diplom-Sozialpädagogin und der Sozialpädagoge laden daher zusammen mit ihren Teamern für kommenden Samstag, 2. September, zu einem Geburtstagsfest ins KaRo11 ein.

Zu Beginn war das KaRo11 in Wekeln nur ein Außenposten

„Ich weiß noch genau: Ich befand mich in meinem Anerkennungsjahr, das ich in der Hülse in Willich machte, als die Gespräche aufkamen, dass in Wekeln ein Jugendzentrum entstehen soll“, erinnert sich Piepenbring. Damals konnte sie allerdings noch nicht ahnen, dass dies einmal ihr Arbeitsplatz werden würde. Im September 2007 ging das KaRo11, in Trägerschaft der Willicher Pfarre St. Katharina, mit einer Eröffnungsfeier an den Start. Damals lag die Einrichtung nahezu in Alleinlage am Rand von Wekeln. Es gab keine asphaltierte Straße, sondern nur eine befestigte Baustraße, und von einem Bürgersteig war weit und breit nichts zu sehen. Geplant war das Jugendzentrum zu seiner Zeit gar nicht an dieser Stelle. Es sollte eigentlich in den ehemaligen Stallungen des Begegnungszentrums Krumm, mitten im Herzen von Wekeln gelegen, entstehen. Doch ein Brand machte diese Pläne zunichte. Die Stallungen waren nicht mehr zu retten und mussten abgerissen werden.

Ein Neubau stand an, und die Kirchengemeinde entschloss sich, das Grundstück an der Rohrzieherstraße im Gewerbegebiet dafür zu nutzen und nicht die Fläche am Krumm. Die mangelnde Infrastruktur, zu der auch eine fehlende Busverbindung gehörte, machte es am Anfang nicht leicht, die Kinder und Jugendlichen an das neue Angebot heranzuführen. Es war eine Herausforderung, aber es gelang dem Team, zu dem ab 2008 Piepenbring gehörte.

„Unsere Angebote kamen an, wobei wir damals wie heute schauen, was sich die Kinder und Jugendlichen wünschen. Wir holen sie da ab, wo sie stehen“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin. Die neuen Medien tun das Übrige hinzu. Über WhatsApp und Co. mal eben eine Info herausschicken, was am Nachmittag oder am Abend in der Einrichtung stattfindet, schafft Verbindung.