Vier Verletzte, darunter zwei Kinder, hat es am Pfingstmontag bei einem Unfall unweit von Anrath gegeben.

Anrath. Am Pfingstmontag hat sich gegen 17 Uhr ein schwerer Unfall an der Ampelkreuzung Viersener Straße/Vennheide ereignet. Ein alter VW Käfer und ein Opel Corsa kollidierten aus ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich. Der Corsa schleuderte im weiteren Verlauf vor einen Motorradfahrer, der an der roten Ampel wartete. Insgesamt vier Verletzte, darunter zwei Kinder, wurden mit zwei Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst Willich und der Löschzug Anrath, der mit 15 Kräften vor Ort war. Von der Feuerwehr wurde die Batterie an einem Fahrzeug abgeklemmt sowie ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut.