Unbekannte Täter erbeuten Geld, Bankkarten, Schmuck und Elektrogeräte und entkommen in einem gestohlenen Mercedes.

Schiefbahn. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich sechs Einbrüche in Schiefbahn ereignet. Vier gab es im Bereich Unterbruch, Rennerstraße, Mergenhofweg und zwei weitere an der Straße An der Schießrute.

Die Täter schlugen im Zeitraum von 1.30 bis 5 Uhr zu. Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte geht die Polizei von einer zusammenhängenden Tatserie aus. Erbeutet wurden vor allem Schmuck, Geld, Elektrogeräte, persönliche Dokumente und Bankkarten.

Zusätzlich wurde bei einem Einbruch an der Rennerstraße ein schwarzer Mercedes-Benz, es handelte sich um ein E-Klasse-Kabrio, mit Neusser Kennzeichen entwendet. Der Wagen war vor dem Haus abgestellt, die Schlüssel lagen in der Wohnung. Die Täter flüchteten mit dem Pkw in Richtung Mönchengladbach. Das Fahrzeug wurde letztendlich in einer Sackgasse in Mönchengladbach-Rheindahlen aufgefunden.

In allen Fällen befanden sich die Bewohner schlafend im Haus. Am Mergenhofweg erwachte eine Hausbewohnerin von verdächtigen Geräuschen, maß dem aber keine Bedeutung zu.

An einigen Häusern scheiterten die Täter an den Einbruchssicherungen. In anderen Fällen gelang es den Tätern, durch aufgehebelte Fenster oder unverschlossene Seitentüren ins Objekt zu gelangen. An einem Einfamilienhaus war die vorhandene Alarmanlage nicht aktiv geschaltet.

Die Kripo Viersen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02162/3770.

Die Polizei nutzt diese Vorfälle, um erneut auf die korrekte Verwendung von Sicherungseinrichtungen hinzuweisen und darauf, Türen so oft wie möglich abzuschließen. Bei verdächtigen Feststellungen sollte man sich als Hauseigentümer sofort von den Tätern zurückziehen und möglichst unbemerkt den Notruf der Polizei wählen. Red