Rentner in Willich vermisst

Willich. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten in Willich. Am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, verließ der 76-jährige Rentner Manfred Schöler seine Wohnung an der Hülsdonkstraße in Willich. Er fuhr mit seinem blaugrauen Damenhollandrad mit Topcase, in unbekannte Richtung weg.

Der Sohn erstattet bei der Polizei Viersen eine Vermisstenanzeige, weil sein Vater bislang nicht wieder Zuhause eingetroffen ist. Der Vermisste ist ca. 1,62 Meter groß, schlank, hat weißgraue, kurze Haare, blaugraue Augen und trägt eine Brille. An der linken Hand fehlt der Daumen. Er ist bekleidet mit einer braunen Jacke, blauen Jeans, roten Lederschuhen und einer Mütze.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten erbittet das Kriminalkommissariat Ost unter der Rufnummer 02162/3770.