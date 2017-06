Eine durchgezogene weiße Linie auf der Landstraße von Neersen in Richtung Niederheide verbietet das Abbiegen. Von Anfang an gab es Proteste gegen diese Maßnahme - jetzt ist die Linie überpinselt worden.

Neersen. Seit April 2014 gibt es in Höhe Hoerenweg eine durchgezogene weiße Linie auf der Landstraße 29 von Neersen in Richtung Niederheide. Sie bedeutet: Das Linksabbiegen von der L 29 in den Hoerenweg und das Linksabbiegen vom Hoerenweg in Richtung Schwarzer Pfuhl ist nicht mehr zulässig. Von Anfang an gab es Proteste gegen diese Maßnahme. Seit einigen Tagen nun ist die Linie in Teilen wieder verschwunden.

Wie die WZ auf Nachfrage von Josef Schmidt vom Geschäftsbereich „Landschaft und Straßen“ erfuhr, ist das Durchbrechen der weißen Markierung auf einer Länge von etwa 15 Metern aber nicht auf eine geänderte Verkehrsführung zurückzuführen. Vielmehr hat offenbar ein unbekannter „Künstler“ die Linie mit schwarzer Farbe übermalt.

Abbiegemanöver sollten unterbunden werden

„Wir haben den Landesbetrieb Straßen schon informiert. Er wird die Linie in den nächsten Tagen wieder herstellen“, berichtet Josef Schmidt. Eingerichtet worden war sie 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen. Denn als im gleichen Jahr die Ampeln in Höhe der Autobahnzufahrten in Betrieb gingen, sollten gefährliche Abbiegemanöver auf den und vom Hoerenweg unterbunden werden.

Anwohner, insbesondere der Fehlingstraße, hatten damals vergeblich versucht, die neue Verkehrsregelung rückgängig zu machen. Sie befürchteten dadurch ein höheres Verkehrsaufkommen vor der eigenen Haustür durch Ausweichverkehr.

Laut Polizei ist das Überpinseln eine Sachbeschädigung. Die Verkehrsregelung selbst werde dadurch nicht verändert.