Willich-Anrath. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurde ein Krefelder Post-Mitarbeiter (41) schwer verletzt. Ein Transporter rollte über die Beine des 41-Jährigen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein junger Mann (21) gegen 13.55 Uhr mit einem Traktor mit Anhänger auf der Jakob-Krebs-Straße in Richtung Vorst. Auf dem Seitenstreifen holte ein Mann Pakete aus einem Parkenden Transporter der Deutschen Post. Beim Vorbeifahren prallte der Anhänger gegen das Post-Fahrzeug, das sich daraufhin in Bewegung setzte. Der 41-Jährige stürzte und der gelbe Transporter rollte über seine Beine, so die Beamten. Mit schweren Verletzungen wurde der Mitarbeiter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. red