Willich. Am frühen Donnerstagnachmittag fiel Zivil-Beamten der Polizei in Dormagen ein verdächtiger PKW auf, der mit vier Männern besetzt war und auf die A 57 fuhr. Als der Wagen die Autobahn in Neuss verließ, entschlossen sich die Polizisten, das Auto und seine Insassen zu kontrollieren. Noch bevor die Beamten ihr Vorhaben in die Tat umsetzen konnten gab der Fahrer des Wagens Gas und flüchtete.

Es begann eine Verfolgungsjagd durch Neuss, Kaarst und Willich. Nach Polizeiangaben fuhr der Flüchtende mehrfach über rote Ampeln. Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen, einen Hubschrauber und einen Diensthund ein.

An der Straße "Am Anger" in Willich hielt das Auto plötzlich an und die Insassen flüchteten zu Fuß. Eine verdächtige Person mit irischer Herkunft konnte von den Beamten gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der Verdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die übrigen Insassen flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei stellte das Fluchtauto sicher. red