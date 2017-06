Dagmar Schumacher aus Schiefbahn besitzt jetzt das Orgel-Diplom. Abgelegt hat sie es in der Willicher Auferstehungskirche.

Schiefbahn/Willich. „Spielen Sie doch einmal etwas vor!“ Wer die Schiefbahnerin Dagmar Schumacher zu Hause dazu auffordert, auf ihren Lieblingstasten zu spielen, der wird sich kurz gedulden und mit ihr erst einmal einen Ortswechsel vornehmen müssen. Denn mit einem Orgel-Diplom in der Tasche ist der Proben- und Vorspielraum weitaus größer als die eigenen vier Wände. Die evangelische Kirche der Emmausgemeinde in Willich an der Krusestraße beispielsweise.

Dagmar Schumacher, Jahrgang 1965, hat sich gerade selber ein Geschenk gemacht. Sie hat ihre Liebe zu diesem Instrument mit einem zweijährigen Kirchenförderungsprogramm gefestigt und mit dem bestandenen Orgel-Diplom nun gekrönt.

„Schon wenn ich vor einer Kirche stehe und die Orgel draußen höre, betört mich das. Das ist wie ein Lockruf. Da ist die Musik. Da will ich hin.“

„Die Gemeinde braucht immer wieder Leute, die beim Orgelspiel einspringen.“

Dagmar Schumacher aus Schiefbahn

Als Zwölfjährige nahm sie Klavierunterricht, spielte zehn Jahre regelmäßig. Mit Anfang 20 steckte sie mitten „im Physikstudium und hatte nicht mehr so viel Zeit“.

Kirchen

Chor Zu der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Willich/Niederrhein gehören die Auferstehungskirche in Alt-Willich, die Hoffnungskirche in Schiefbahn und die Friedenskirche in Neersen. In diesen Kirchen hat Dagmar Schumacher bereits Orgel gespielt. Dagmar Schumacher ist Mitglied im Chor der Emmaus-Kirchengemeinde. Dort singen Frauen und Männer unterschiedlichsten Alters. Leiter ist Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer. Auf dem Programm steht Kirchenmusik von Bach bis zum modernen geistlichen Lied.

Später kamen die Kinder, vier an der Zahl. Noch weniger Zeit, viele andere Verpflichtungen. „Da habe ich nicht mehr weitergemacht“. Heute unterrichtet die Diplom-Physikerin an der Fachhochschule Niederrhein, außerdem noch Mathematik an einer Schule.

Seit fünf Jahren ist Dagmar Schumacher im Chor der Emmaus-Kantorei. Sie liebt es, wenn Kantor Klaus-Peter Pfeifer die Orgel spielt. „Das ist so wunderbar.“

Die Orgel, sagt Schumacher, die spiele man für andere, am Klavier säße man häufig allein. Auch deshalb hat sie diesem gewaltigen Instrument den Vorzug gegenüber dem Klavier gegeben.

Kantor Pfeifer gibt interessierten Jugendlichen Orgelunterricht

Kantor Pfeifer gibt interessierten Jugendlichen Orgelunterricht. „Das wollte ich auch.“ Doch Dagmar Schumacher musste sich gedulden. So nahm sie zunächst ein halbes Jahr Unterricht bei Julian Gerst, einem 22-Jährigen aus der Gemeinde. Schließlich wurde sie Schülerin bei Pfeifer und in das zweijährige Kirchenförderungsprogramm aufgenommen. Sie bekam wöchentlich Unterricht, zahlte 30 Euro im Monat, die Gemeinde finanzierte den Rest. Eine Investition in die Musik und in die Zukunft. „Die Gemeinde braucht immer wieder Leute, die beim Orgelspiel einspringen.“

In den Sommerferien 2016 hatte Dagmar Schumacher ihre Bewährungsprobe. „Da waren alle in Urlaub. Ich sollte einspringen und bei einer Beerdigung spielen. Das wollte ich besonders schön machen.“