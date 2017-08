Fred Wicht aus Neersen liebt alte britische Autos. Er besitzt einen Triumph TR 6 sowie einen Jaguar XJ 6. Damit hat er schon so manche Tour quer durch Europa gemacht.

„Es macht einfach großen Spaß, damit durch die Gegend zu fahren, den Fahrtwind zu spüren. Ich fühle mich dabei locker und frei“, sagt der Neersener Fred Wicht. Er ist zu einem Liebhaber englischer Oldtimer geworden. Gerade bereitet er sich auf die nächste Tour vor – und hat sich dafür noch schnell im örtlichen Blumengeschäft eine Rose geholt, die er dann vorn am hölzernen Armaturenbrett seines Triumph TR 6 in eine kleine Vase steckt. „Die Rose gehört immer dazu, soll mir Glück und eine hoffentlich unfallfreie Fahrt bringen“, sagt der 62-Jährige.

Der Neersener verliebte sich schon als Kind in einen Ford Mustang

Fred Wicht, der in seinem Düsseldorfer Büro als selbstständiger Versicherungsmakler arbeitet, kann sich noch daran erinnern, als er ein kleiner Junge war, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. In Monschau, dem Geburtsort seiner Mutter, fand ein Familienfest statt. Parallel feierte die Tochter des Nachbarn ihre Verlobung. Und in der Einfahrt stand das Verlobungsgeschenk, ein Ford Mustang Cabrio. „Das Auto war ein Traum“, sagt er noch heute.

Dieses Erlebnis hat sich in seinem Kopf festgesetzt. „So einen Wagen fährst du auch einmal“, dachte er. Er sammelte Oldtimer-Bilder, die es früher an den Tankstellen gab, und kümmerte sich dann erst einmal um die Ausbildung, um das Auskommen der Familie, um den Beruf, fuhr normale Autos, meist deutscher Hersteller. „Papa, kauf’ dir doch einmal so etwas“, sagte sein Sohn Patric, heute 32 Jahre alt, und schenkte ihm vor genau 25 Jahren zum Geburtstag ein kleines Modell aus der Serie der britischen Morgan Motor Company.

Die intensive Suche nach einem geeigneten Fahrzeug begann. Wicht schaute sich um, machte erste Probefahrten. Der Zufall kam ihm zu Hilfe. Der Neersener traf bei der Suche einen alten Bekannten, den Kfz-Sachverständigen Gerd Kellers, der auch ein Freund der britischen Fahrzeuge war. Kellers, mittlerweile verstorben, hatte Kontakte, war außerdem Mitbegründer der Gladbacher Interessengemeinschaft „IG Speichenrad“. „Da ich kein Schrauber, sondern nur ein Liebhaber dieser Oldtimer war, brauchte ich ja jemanden, der sich damit auskannte“, erinnert sich Wicht. Der Gemeinschaft, deren Sprecher der Neersener heute ist, gehören im Umkreis von rund 70 Kilometern nur Besitzer von englischen Autos an.

Dann, es war mittlerweile das Jahr 1992, hatte er ihn gefunden: zwar keinen Morgan, aber einen royal-blauen Triumph TR 6, Baujahr 1972, einen Zweisitzer als Cabrio, 100 PS stark, 2,4 Liter Hubraum. Und wie er damals selbst waren nicht nur seine eigenen Kinder begeistert, als sie das Fahrzeug mit dem Holzlenkrad und den Speichenrädern sahen. „Oft sehe ich bei meinen Touren, wenn ich gerade mal irgendwo einkehre, wie gerade die jungen Leute um den Wagen herumstehen“, erzählt er. „Es macht einfach nur Laune, durch die Landschaft zu cruisen, ich liebe nach wie vor das Styling und den Sound.“