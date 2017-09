Willich live: Auch die sechste Musik-Nacht soll ein Fest werden.

Willich. Die Willicher Gastronomen laden ein zur sechsten Ausgabe der großen Nacht der Live-Musik. Gleich neun Bands wollen bei „Willich live!“ die ebenfalls neun teilnehmenden Lokale so richtig durchschütteln und für einen Abend in rauschende Music-Clubs verwandeln. Da kann man sich nun warm anziehen und am Samstag, 7. Oktober, ab 19.30 Uhr auf den Weg in die Lokale machen, in denen internationale Highlights einen hohen musikalischen Anspruch und eine fetzige sowie abwechslungsreiche „Musiknacht“ versprechen.

Kernzeiten der Auftritte liegen zwischen 19 und 2 Uhr

Vom feinsten Blues über hochkarätige Soul-Knaller, die besten Hits des Rock und Pop, die schönsten Oldies und Evergreens, Rock & Bluesrock, Soul & Funk, bis zu Rock’n Roll und Glamrock der Siebziger wird alles geboten, was Spaß macht und zum Mitfeiern, Frohlocken, Jauchzen und Mitrocken verführt. Es treten auf: King Porter, Pink Flönz, Shaby’s ProJam, Hendrix & more, Juicy Fruits, Plug And Play, Akustik Helden, Cookie & Friends, Sasha & Michaela sowie Venus Partyband.

Die Kernzeiten der Auftritte liegen zwischen 19 und 2 Uhr. Die Anfangszeiten der Gigs sind ein wenig zeitversetzt, damit der Gast in die Lage versetzt wird, auch möglichst alle Künstler sehen und hören zu können.

Die Eintrittskarte für alle Konzerte gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro in allen teilnehmenden Lokalen – oder an den Abendkassen aller Gaststätten für 15 Euro. Es nehmen teil: Räck, Maaßen, Grootens, Schiffer, Café 50, Alt-Willich, Op de Eck, Pizzeria Da Franco, Melody. Red