Der Wegfall von Grünflächen für Gewerbeansiedlungen muss an anderer Stelle ausgeglichen werden. Die GSG hat deshalb schon einen leerstehenden Pferdehof am Mutschenweg in Neersen gekauft. Auf 60 000 Quadratmetern soll eine ökologisch hochwertige Streuobstwiese entstehen. Die Hofanlage selbst wird renoviert, dort wird unter anderem die Hausmeisterwohnung für die benachbarten Flüchtlingshäuser entstehen. „Wir wollen künftig für Ausgleichsflächen überwiegend keine hochwertigen Äcker mehr in Anspruch nehmen“, kündigt Willy Kerbusch an.

Dementsprechend rechnet die GSG in den Jahren 2019 („frühestens“) bis 2025 mit der Entwicklung von Münchheide 5, zwischen 2022 und 2030 sollen Firmen in Münchheide 6 eine Heimat finden. „Nachhaltige, zukunftsfähige Ansiedlungen“, die mindestens fünf Arbeitskräfte je 1000 Quadratmeter nach Willich holen, soll es geben. „Keine Logistiker“, betont Kerbusch.

Willich. Als Wirtschaftsstandort ist Willich weit über den Niederrhein hinaus bekannt: Rund 4000 Firmen sind hier angesiedelt, die Gewerbesteuereinnahmen liegen jährlich bei mehr als 30 Millionen Euro – nicht schlecht für ein Städtchen von 52 000 Einwohnern. Das alles soll auch in Zukunft so bleiben – woran die Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich hinter den Kulissen schon eifrig arbeitet. Man verstehe sich dabei als „Dienstleister zum Wohle der Stadt“, wie Geschäftsführer Willy Kerbusch und Aufsichtsratsvorsitzender Christian Pakusch im Gespräch mit der WZ betonen.

Welche weiteren Projekte hat die GSG in der Pipeline? Schon 2016 gekauft worden ist das ehemalige Katharinen-Hospital, der Eigentumsübergang erfolgt zum 1. Januar 2019. Ab dem Frühjahr des gleichen Jahres werden sämtliche Gebäude auf der 14 000 Quadratmeter großen Fläche abgerissen. Wie das Areal anschließend genutzt wird, soll durch einen städtebaulichen Wettbewerb ermittelt werden, der schon in Vorbereitung sei, so Christian Pakusch, der auch Vorsitzender des Planungsausschusses ist. Sind die Rahmenbedingungen festgelegt, werde das Areal an einen Investor verkauft, kündigen er und Willy Kerbusch an. Beim Kauf sei die „schlanke Struktur“ des GSG ein großer Vorteil gewesen: „Wir konnten schnell reagieren, um eine Entwicklung zu verhindern, die nicht im städtischen Interesse liegt“, so Kerbusch.

Noch in dieser Woche verkaufen wird die GSG das ehemalige Vennedey-Areal an der Kirchhofstraße in Neersen. Ein Investor baut dort im vorderen Bereich zweigeschossig zehn Seniorenwohnungen, im hinteren Bereich entstehen drei bis vier Einfamilienhäuser. Die ehemalige Villa mietet die Stadt für den dort untergebrachten Kindergarten langfristig an.